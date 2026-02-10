Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Três brasileiros são presos após serem flagrados com R$ 253 milhões em cocaína em barco de pesca

Trio que transportava 1,3 tonelada de cocaína foi flagrado com a droga em alto mar

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 10 de fevereiro de 2026 às 12:58

Três brasileiros são presos após serem flagrados com R$ 253 milhões em cocaína em barco de pesca
Três brasileiros são presos após serem flagrados com R$ 253 milhões em cocaína em barco de pesca Crédito: Foto: Préfecture maritime et commandement en chef ATLANT

Uma operação internacional levou à prisão de três brasileiros e a apreensão de 1,3 tonelada de cocaína no Oceano Atlântico. A droga apreendida está avaliada em 41 milhões de euros, o equivalente a R$ 253 milhões na cotação atual. Autoridades estrangeiras flagraram a ação dos suspeitos em alto-mar, no dia 1º de fevereiro, numa embarcação de pesca que zarpara da América do Sul. Eles foram detidos e entregues à Polícia Federal no Porto do Mucuripe, em Fortaleza. As informações são do jornal O Globo.

De acordo com informações da Polícia Federal, a intervenção marítima francesa ocorreu após o compartilhamento de informações operacionais em janeiro deste ano. Os dados indicavam a possível utilização de rotas oceânicas para o transporte de cargas ilícitas por organizações criminosas atuantes na América do Sul. "A troca de informações entre agências internacionais permitiu a identificação prévia da embarcação suspeita, localizada em área marítima externa à costa brasileira", frisou a PF.

Fotos divulgadas pela Marinha Francesa mostram os pacotes de cocaína a bordo do navio. A Polícia Federal afirmou ter contribuído com informações sobre rotas marítimas, padrões de navegação, logística utilizada por grupos criminosos e perfis de embarcações associadas ao transporte de drogas. A instituição ressaltou que o intercâmbio de dados possibilitou a atuação coordenada e o direcionamento das equipes envolvidas.

Após a apreensão da droga, os três tripulantes brasileiros foram transferidos para a custódia da Polícia Federal. No Porto do Mucuripe, uma equipe da PF embarcou na fragata estrangeira e realizou as formalidades necessárias. Os homens foram então conduzidos à Superintendência Regional. Eles poderão responder pelo crime de tráfico internacional de drogas.

Mais recentes

Imagem - Lei autoriza que cães e gatos sejam enterrados em jazigos familiares

Lei autoriza que cães e gatos sejam enterrados em jazigos familiares
Imagem - Motorista de aplicativo é preso por estupro de adolescente durante corrida

Motorista de aplicativo é preso por estupro de adolescente durante corrida
Imagem - Mulher é morta a facadas pelo marido enquanto ligava para pedir socorro à polícia

Mulher é morta a facadas pelo marido enquanto ligava para pedir socorro à polícia

MAIS LIDAS

Imagem - Kid Bengala engravida influenciadora 46 anos mais jovem e manda recado: ‘Vou assumir’
01

Kid Bengala engravida influenciadora 46 anos mais jovem e manda recado: ‘Vou assumir’

Imagem - Jovem leva mais de 15 facadas após recusar pedido de namoro, fica com rosto recortado e está entubada
02

Jovem leva mais de 15 facadas após recusar pedido de namoro, fica com rosto recortado e está entubada

Imagem - Vem para o Carnaval de Salvador? Saiba que sinais 'de facções' podem te colocar em risco
03

Vem para o Carnaval de Salvador? Saiba que sinais 'de facções' podem te colocar em risco

Imagem - Estudante de 12 anos faz vestibular ‘por diversão’ e é aprovado em curso superior
04

Estudante de 12 anos faz vestibular ‘por diversão’ e é aprovado em curso superior