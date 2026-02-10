Três brasileiros são presos após serem flagrados com R$ 253 milhões em cocaína em barco de pesca

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Perla Ribeiro
Publicado em 10 de fevereiro de 2026 às 12:58
Uma operação internacional levou à prisão de três brasileiros e a apreensão de 1,3 tonelada de cocaína no Oceano Atlântico. A droga apreendida está avaliada em 41 milhões de euros, o equivalente a R$ 253 milhões na cotação atual. Autoridades estrangeiras flagraram a ação dos suspeitos em alto-mar, no dia 1º de fevereiro, numa embarcação de pesca que zarpara da América do Sul. Eles foram detidos e entregues à Polícia Federal no Porto do Mucuripe, em Fortaleza. As informações são do jornal O Globo.
De acordo com informações da Polícia Federal, a intervenção marítima francesa ocorreu após o compartilhamento de informações operacionais em janeiro deste ano. Os dados indicavam a possível utilização de rotas oceânicas para o transporte de cargas ilícitas por organizações criminosas atuantes na América do Sul. "A troca de informações entre agências internacionais permitiu a identificação prévia da embarcação suspeita, localizada em área marítima externa à costa brasileira", frisou a PF.
Fotos divulgadas pela Marinha Francesa mostram os pacotes de cocaína a bordo do navio. A Polícia Federal afirmou ter contribuído com informações sobre rotas marítimas, padrões de navegação, logística utilizada por grupos criminosos e perfis de embarcações associadas ao transporte de drogas. A instituição ressaltou que o intercâmbio de dados possibilitou a atuação coordenada e o direcionamento das equipes envolvidas.
Após a apreensão da droga, os três tripulantes brasileiros foram transferidos para a custódia da Polícia Federal. No Porto do Mucuripe, uma equipe da PF embarcou na fragata estrangeira e realizou as formalidades necessárias. Os homens foram então conduzidos à Superintendência Regional. Eles poderão responder pelo crime de tráfico internacional de drogas.