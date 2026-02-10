TRÁFICO INTERNACIONAL

Três brasileiros são presos após serem flagrados com R$ 253 milhões em cocaína em barco de pesca

Trio que transportava 1,3 tonelada de cocaína foi flagrado com a droga em alto mar

Perla Ribeiro

Publicado em 10 de fevereiro de 2026 às 12:58

Três brasileiros são presos após serem flagrados com R$ 253 milhões em cocaína em barco de pesca Crédito: Foto: Préfecture maritime et commandement en chef ATLANT

Uma operação internacional levou à prisão de três brasileiros e a apreensão de 1,3 tonelada de cocaína no Oceano Atlântico. A droga apreendida está avaliada em 41 milhões de euros, o equivalente a R$ 253 milhões na cotação atual. Autoridades estrangeiras flagraram a ação dos suspeitos em alto-mar, no dia 1º de fevereiro, numa embarcação de pesca que zarpara da América do Sul. Eles foram detidos e entregues à Polícia Federal no Porto do Mucuripe, em Fortaleza. As informações são do jornal O Globo.

De acordo com informações da Polícia Federal, a intervenção marítima francesa ocorreu após o compartilhamento de informações operacionais em janeiro deste ano. Os dados indicavam a possível utilização de rotas oceânicas para o transporte de cargas ilícitas por organizações criminosas atuantes na América do Sul. "A troca de informações entre agências internacionais permitiu a identificação prévia da embarcação suspeita, localizada em área marítima externa à costa brasileira", frisou a PF.

Fotos divulgadas pela Marinha Francesa mostram os pacotes de cocaína a bordo do navio. A Polícia Federal afirmou ter contribuído com informações sobre rotas marítimas, padrões de navegação, logística utilizada por grupos criminosos e perfis de embarcações associadas ao transporte de drogas. A instituição ressaltou que o intercâmbio de dados possibilitou a atuação coordenada e o direcionamento das equipes envolvidas.