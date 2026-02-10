SÃO PAULO

Lei autoriza que cães e gatos sejam enterrados em jazigos familiares

Com legislação, será possível sepultar pets junto de familiares, seguindo regras sanitárias e municipais

Carol Neves

Publicado em 10 de fevereiro de 2026 às 12:50

Cachorro e gato brincando Crédito: Imagem: VisualMosaic | Shutterstock

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), sancionou nesta terça-feira (10) a lei que permite o sepultamento de cães e gatos em jazigos pertencentes aos tutores ou a familiares dentro do estado.

A proposta já havia sido aprovada em dezembro pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp). O texto reconhece oficialmente o vínculo afetivo entre famílias e seus animais de estimação.

A iniciativa ficou conhecida como Projeto Bob Coveiro e surgiu a partir da história de um cachorro que viveu por cerca de dez anos em um cemitério de Taboão da Serra. Após sua morte, foi autorizada a sepultura ao lado de sua tutora.

Q.I. do cão: veja as raças de cachorros mais inteligentes 1 de 36

O projeto é de autoria do deputado estadual Eduardo Nóbrega (Podemos). A nova legislação determina que o sepultamento deverá obedecer às normas sanitárias e ambientais de cada município paulista, cabendo aos serviços funerários locais regulamentar como o procedimento será realizado.

O texto também permite que cemitérios privados criem regras próprias para o enterro de animais em campas e jazigos, desde que respeitem a legislação vigente. Todos os custos do sepultamento serão pagos pelo titular do jazigo.

Com a sanção, os tutores passam a ter a alternativa de sepultar seus animais de estimação no jazigo da própria família, garantindo, segundo o parlamentar, um processo mais respeitoso e ambientalmente seguro.