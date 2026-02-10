Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Ministro do STJ é afastado após acusação de importunação sexual

Nova denúncia foi recebida pelo CNJ na segunda-feira (9)

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 10 de fevereiro de 2026 às 14:33

Marco Aurélio Buzzi
Marco Aurélio Buzzi Crédito: Reprodução

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), decidiu, por unanimidade, pelo afastamento cautelar do ministro Marco Buzzi, nesta terça-feira (10). Ele é investigado por importunação sexual após ser acusado por uma jovem de 18 anos. Na segunda-feira (9), uma segunda suposta vítima prestou depoimento à Corregedoria Nacional de Justiça, em oitiva conduzida pelo corregedor, ministro Mauro Campbell.

Uma nova sessão foi marcada para 10 de março para deliberar sobre as conclusões da Comissão de Sindicância. Enquanto isso, Marco Buzzi não pode atuar no cargo, mas continua recebendo o salário. 

"O afastamento é cautelar, temporário e excepcional. Neste período, o ministro ficará impedido de utilizar seu local de trabalho, veículo oficial e demais prerrogativas inerentes ao exercício da função", afirma o STJ, em nota. 

Nesta terça-feira (10), o ministro apresentou um atestado de uma psiquiatra solicitando licença médica por 90 dias, segundo informações da TV Globo. 

A defesa de Marco Buzzi se posicionou contra o afastamento, que, segundo os advogados, forma um "arriscado precedente". "Sustenta-se a desnecessidade da medida, sobretudo diante da inexistência de risco concreto à higidez procedimental da investigação e também porque o ministro já se encontra afastado para tratamento médico", disseram, em nota. 

Denúncia 

A nova apuração de denúncia ocorre enquanto o ministro, de 68 anos, já é investigado em outro procedimento. No primeiro caso, uma jovem de 18 anos, filha de um casal de amigos, o acusa de apalpá-la durante um banho de mar em Balneário Camboriú (SC), em janeiro deste ano.

Em nota, o CNJ informou que foi aberta nova reclamação disciplinar para apurar fatos semelhantes aos que já são objeto de investigação. Segundo o órgão, os procedimentos tramitam sob sigilo legal, medida considerada necessária para preservar a intimidade e a integridade das pessoas envolvidas e garantir a condução adequada das diligências.

O que diz o STJ 

"O Pleno do Superior Tribunal de Justiça, reunido em sessão extraordinária realizada nesta terça-feira (dia 10), deliberou, por unanimidade, pelo afastamento cautelar do ministro Marco Aurélio Gastaldi Buzzi em sindicância já instaurada para apuração dos fatos a ele atribuídos.

O afastamento é cautelar, temporário e excepcional. Neste período, o Ministro ficará impedido de utilizar seu local de trabalho, veículo oficial e demais prerrogativas inerentes ao exercício da função. Além do mais, as Ministras e Ministros designaram para 10 de março de 2026 sessão do Pleno do Superior Tribunal de Justiça, para deliberar sobre as conclusões da Comissão de Sindicância.

Participaram da sessão as Senhoras Ministras e os Senhores Ministros Francisco Falcão, Nancy Andrighi, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Herman Benjamin (Presidente), Luis Felipe Salomão (Vice-Presidente), Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Moura Ribeiro, Rogerio Schietti Cruz, Gurgel de Faria, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Antonio Saldanha Palheiro, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Daniela Teixeira, Maria Marluce Caldas Bezerra e Carlos Pires Brandão.

Ausentes, justificadamente, os Senhores Ministros João Otávio de Noronha, Og Fernandes, Isabel Gallotti e Regina Helena Costa". 

Mais recentes

Imagem - Ministério Público abre processo para avaliar conduta de delegado no caso Orelha

Ministério Público abre processo para avaliar conduta de delegado no caso Orelha
Imagem - AO VIVO: Acompanhe os sorteios das Loterias Caixa desta terça-feira (10)

AO VIVO: Acompanhe os sorteios das Loterias Caixa desta terça-feira (10)
Imagem - Itamaraty confirma 22 mortes e 44 desaparecimentos de brasileiros na Ucrânia

Itamaraty confirma 22 mortes e 44 desaparecimentos de brasileiros na Ucrânia

MAIS LIDAS

Imagem - Globo promove dança das cadeiras e Eliana vira ‘pivô’ de troca de diretores
01

Globo promove dança das cadeiras e Eliana vira ‘pivô’ de troca de diretores

Imagem - Reajustes abusivos do Planserv são denunciados ao TCE-BA
02

Reajustes abusivos do Planserv são denunciados ao TCE-BA

Imagem - Porcelanato é coisa do passado: a moda agora é piso como nas casas de interior
03

Porcelanato é coisa do passado: a moda agora é piso como nas casas de interior

Imagem - Vendedora é demitida após ser flagrada trabalhando em outro local durante atestado médico no Carnaval
04

Vendedora é demitida após ser flagrada trabalhando em outro local durante atestado médico no Carnaval