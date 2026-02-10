Acesse sua conta
Ministro do STJ é denunciado novamente por assédio; entenda caso

CNJ abriu nova reclamação disciplinar e ouviu segunda suposta vítima nesta segunda-feira (9)

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 10 de fevereiro de 2026 às 07:31

Ministro do STJ é denunciado novamente por assédio; entenda caso Crédito: Gustavo Lima/STJ

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) apura uma nova denúncia de assédio contra o ministro Marco Buzzi, do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Na segunda-feira (9), uma segunda suposta vítima prestou depoimento à Corregedoria Nacional de Justiça, em oitiva conduzida pelo corregedor, ministro Mauro Campbell.

A nova apuração ocorre enquanto o ministro, de 68 anos, já é investigado em outro procedimento. No primeiro caso, uma jovem de 18 anos, filha de um casal de amigos, o acusa de apalpá-la durante um banho de mar em Balneário Camboriú (SC), em janeiro deste ano.

Em nota, o CNJ informou que foi aberta nova reclamação disciplinar para apurar fatos semelhantes aos que já são objeto de investigação. Segundo o órgão, os procedimentos tramitam sob sigilo legal, medida considerada necessária para preservar a intimidade e a integridade das pessoas envolvidas e garantir a condução adequada das diligências.

A defesa de Marco Buzzi afirmou que ainda não teve acesso aos autos e criticou o que chamou de vazamentos. Em nota, os advogados disseram que o magistrado “não cometeu qualquer ato impróprio” e que isso será demonstrado no momento oportuno, no âmbito dos procedimentos instaurados.

Tags:

Denúncia

