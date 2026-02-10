MANAUS

Irmãos são presos após explodirem casa lotérica para pagar dívida com o tráfico

Jovens se inspiraram em filmes e vídeos na internet para cometer o crime

Esther Morais

Publicado em 10 de fevereiro de 2026 às 09:26

Dois irmãos foram presos no último domingo (8) suspeitos de explodirem uma casa lotérica durante um assalto na Avenida Passarinho, no bairro Colônia Terra Nova, na Zona Norte de Manaus. A ação criminosa teria como objetivo pagar uma dívida com o tráfico, de acordo com as investigações.

Os presos foram identificados como Jociney de Matos Cruz, de 19 anos, e Miguel Augusto Cruz de Souza Junior, de 22. O assalto ocorreu na sexta-feira (6) e foi registrado por câmeras de segurança do estabelecimento.

As imagens mostram os suspeitos entrando na lotérica, conversando com uma atendente e, em seguida, instalando um artefato explosivo no interior do local antes de fugir. A explosão aconteceu logo depois e danificou a estrutura do prédio.

Segundo a Polícia Civil, os criminosos conseguiram levar cerca de R$ 5 mil em dinheiro. A prisão foi realizada por equipes da Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas (Rocam), mas o valor roubado não foi recuperado.

O delegado-geral da Polícia Civil, Bruno Fraga, destacou ao g1 AM que os próprios suspeitos relataram como aprenderam a fabricar o explosivo.

“Segundo eles, assistiram vídeos na internet e também filmes na televisão para conseguir fazer esses explosivos”, afirmou.

De acordo com a Polícia Militar do Amazonas (PMAM), antes da explosão, os criminosos anunciaram o assalto e permitiram que clientes e funcionários deixassem o local, evitando feridos. Apesar do impacto da explosão, ninguém se machucou.

Após a detonação, os suspeitos tiveram acesso aos malotes de dinheiro e fugiram. O Grupamento de Manejo e Artefatos Explosivos (Marte) realizou uma inspeção no local para coletar vestígios e identificar o material utilizado. As informações foram encaminhadas à perícia, que dará continuidade às investigações.