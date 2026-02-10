CRIME

PM é preso por suspeita de envolvimento no desaparecimento da ex e dos pais dela

Família gaúcha não é vista desde janeiro, e polícia trabalha com hipótese de homicídio

Carol Neves

Publicado em 10 de fevereiro de 2026 às 09:10

Silvana Germann de Aguiar, de 48 anos, e seus pais, Isail Vieira de Aguiar, 69, e Dalmira Germann de Aguiar, 70 Crédito: Reprodução

A Polícia Civil prendeu, na manhã desta terça-feira (10), um homem investigado por possível ligação com o desaparecimento da família Aguiar, em Cachoeirinha, na Região Metropolitana de Porto Alegre. O suspeito preso é Cristiano Domingues Francisco, soldado da Brigada Militar e ex-companheiro de Silvana Aguiar, segundo informação do portal G1.

Silvana Germann de Aguiar, de 48 anos, e seus pais, Isail Vieira de Aguiar, 69, e Dalmira Germann de Aguiar, 70, não dão notícias nem são vistos desde o fim de janeiro. A Polícia Civil investiga o caso e trabalha com a possibilidade de que tenha ocorrido um crime com a família.

A prisão tem caráter investigativo, buscando esclarecer pontos ainda pendentes da apuração. “Obtivemos alguns elementos na investigação que nos permitiram nesse primeiro momento representar pela prisão temporária de um suspeito. É um primeiro momento, em que todos estão ansiosos pela resolução desse crime”, afirmou o delegado Anderson Spier. A principal linha investigativa é de que homicídio.

A Brigada Militar informou que a Corregedoria da corporação passou a colaborar com o caso. A corregedoria é o setor responsável por investigar condutas e possíveis infrações cometidas por policiais militares, atuando paralelamente à Polícia Civil, que conduz o inquérito sobre o desaparecimento.

Novas testemunhas devem ser ouvidas ao longo da semana, enquanto a polícia aguarda resultados de exames periciais realizados em imóveis, veículos e imagens captadas por câmeras de segurança. Um telefone celular encontrado próximo à casa dos idosos também passa por perícia.

O desaparecimento

Silvana foi vista pela última vez em 24 de janeiro. Naquele dia, uma publicação em suas redes sociais informava que ela teria sofrido um acidente em Gramado, mas estaria bem. Posteriormente, a polícia constatou que o acidente não ocorreu e acredita que a postagem foi usada para despistar o desaparecimento. Desde então, o telefone da mulher permanece desligado.

Após tomarem conhecimento da publicação, vizinhos alertaram os pais de Silvana, que saíram em busca da filha no dia seguinte, 25 de janeiro. Segundo o delegado Spier, o casal chegou a procurar uma delegacia para registrar o desaparecimento, mas encontrou o local fechado. Depois disso, também não foi mais visto.

A polícia descarta sequestro, já que não houve pedido de resgate. As hipóteses investigadas desde o início são homicídio ou cárcere privado.

O carro de Silvana foi encontrado estacionado na garagem de sua residência, enquanto a chave do veículo estava dentro da casa, o que reforça a suspeita de que ela não saiu da cidade.

Imagens de câmeras de segurança apontam movimentações consideradas incomuns na noite do desaparecimento. Às 20h34, um carro vermelho entrou na garagem da casa da mulher e deixou o local oito minutos depois. Já às 21h28, o veículo de Silvana aparece entrando na residência.

Mais tarde, por volta das 23h30, outro automóvel chegou, permaneceu por cerca de 12 minutos e saiu. A polícia tenta esclarecer se Silvana conduzia seu próprio carro e busca identificar os demais veículos, que podem ser o mesmo automóvel em momentos diferentes.

Silvana mora perto dos pais, trabalha como vendedora de cosméticos e é mãe de um menino de nove anos, que estava com o pai durante o fim de semana do desaparecimento.