Funcionário de construtora morre após máquina de cimento ser ligada com ele dentro

Trabalhador sofreu múltiplas fraturas no corpo

  • Perla Ribeiro

Publicado em 10 de fevereiro de 2026 às 15:38

Um funcionário de uma empresa de construção civil morreu após ficar preso em uma máquina industrial de concreto, ligada por outro colega enquanto ele fazia a limpeza do equipamento. O acidente ocorreu na última segunda-feira (9), em Águas Lindas de Goiás, Goiás. De acordo com informações do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), o trabalhador sofreu múltiplas fraturas nos braços, pernas e costelas, além de ferimentos graves pelo corpo, resultando em um estado extremamente grave que o levou a morte.

O resgate foi realizado com o apoio do Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO). As equipes iniciaram as manobras de ressuscitação, seguindo os protocolos de emergência, mas, após 40 minutos de tentativas de reanimação, incluindo compressões torácicas, ventilação com oxigênio e intubação, o homem não resistiu. O óbito foi confirmado ainda no local, por um médico do SAMU.

A Polícia Militar foi acionada para preservar a cena do acidente e acompanhar o corpo até a chegada de uma equipe do Instituto Médico Legal (IML), que realizou os procedimentos legais e periciais cabíveis. A empresa Fábrica Sferas Construções e Empreendimentos informou que acionou o socorro de imediato, que está em contato com as autoridades competentes e que coopera integralmente para a apuração das causas do acidente. Além disso, destacou que, neste momento, a prioridade é oferecer apoio à família, assim como para os colegas de trabalho.

