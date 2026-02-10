Acesse sua conta
Daniela Mercury cobra STF para destravar processo contra Eduardo Bolsonaro

Artista acusa ex-deputado de tirar fala de contexto para sugerir difamação religiosa

  • Metrópoles

  • Nauan Sacramento

Publicado em 10 de fevereiro de 2026 às 15:33

Daniela Mercury X Eduardo Bolsonaro Crédito: Reprodução

A defesa da cantora Daniela Mercury protocolou, na última segunda-feira (9), uma nova petição no Supremo Tribunal Federal (STF) solicitando avanço na análise da queixa-crime movida contra o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL).A cantora afirma que o deputado federal teria editado e publicado uma fala sua, atribuindo a ela uma afirmação falsa sobre a orientação sexual de Jesus.

Segundo coluna de Paulo Capelli ao Metrópoles. O processo, sob relatoria do ministro Kassio Nunes Marques, está paralisado mesmo após o parecer favorável da Procuradoria-Geral da República (PGR), emitido em agosto de 2024.

Os advogados José Luís Oliveira Lima e Rodrigo Dall’Acqua destacam que já se passou um ano e seis meses desde a manifestação da PGR sem que a queixa fosse analisada. "Mesmo diante das sucessivas reiterações da peticionária, o recebimento da queixa-crime ainda se encontra pendente", argumenta a defesa, que alega ter feito cobranças frequentes ao gabinete do relator, sem obter retorno.

Para a equipe jurídica da artista, a ação não apresenta complexidade técnica que justifique a demora. A defesa reforça que a Justiça deve garantir uma solução em prazo razoável, princípio fundamental do Direito, especialmente em processos que já possuem instrução completa e aguardam apenas a decisão do magistrado.

A ação judicial trata da acusação de difamação referente a uma publicação feita por Eduardo Bolsonaro no dia 9 de abril de 2022, na rede social X (antigo Twitter). Na postagem, o então parlamentar compartilhou um vídeo com a legenda “O BRASIL NÃO MERECE ISSO”, sugerindo que Daniela teria afirmado que “Jesus Cristo era gay, muito bicha, muito veado”.

Daniela Mercury esclarece que a fala foi tirada de contexto. A declaração, feita originalmente durante um protesto em 2018, era uma referência ao cantor Renato Russo e não à figura religiosa. A artista sustenta que a manipulação do conteúdo teve o objetivo de atingir sua honra e imagem perante o público.

