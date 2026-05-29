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Repórter é agredida com tapas durante entrada ao vivo na TV

Transmissão precisou ser interrompida diante do abalo físico e emocional sofrido pela profissional

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli
  • Foto do(a) author(a) Estadão

  • Elaine Sanoli

  • Estadão

Publicado em 29 de maio de 2026 às 22:44

Jéssica Aquino foi agredida ao vivo
Jéssica Aquino foi agredida ao vivo Crédito: Reprodução

Uma repórter de TV foi agredida durante uma transmissão ao vivo no Mercado Central, na cidade de João Pessoa, capital da Paraíba. O caso aconteceu nesta sexta-feira (29), enquanto a jornalista fazia uma reportagem sobre os preços do milho verde às vésperas do início das festas juninas.

A profissional agredida é Jéssica Aquino, da TV Arapuan, afiliada da Band na Paraíba. Ela fazia uma entrada ao vivo quando, após poucos segundos de transmissão, foi surpreendida por um homem que passou a agredi-la com tapas.

Repórter foi agredida ao vivo

Jéssica Aquino foi agredida ao vivo por Reprodução
Jéssica Aquino foi agredida ao vivo por Reprodução
Jéssica Aquino foi agredida ao vivo por Reprodução
Jéssica Aquino foi agredida ao vivo por Reprodução
Jéssica Aquino foi agredida ao vivo por Reprodução
Jéssica Aquino foi agredida ao vivo por Reprodução
Jéssica Aquino foi agredida ao vivo por Reprodução
Jéssica Aquino foi agredida ao vivo por Reprodução
Jéssica Aquino foi agredida ao vivo por Reprodução
Jéssica Aquino foi agredida ao vivo por Reprodução
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Jéssica Aquino foi agredida ao vivo por Reprodução

A jornalista se assustou com a agressão e tentou recuar, mas o homem a seguiu para continuar os ataques. A transmissão precisou ser interrompida diante do abalo físico e emocional sofrido pela profissional.

Em seu perfil nas redes sociais, Jéssica tranquilizou os seguidores e relatou que a agressão a assustou e deixou apenas hematomas leves. "Quero agradecer imensamente cada mensagem de carinho, ligação atenciosa e todo o apoio que recebi. A solidariedade de colegas, amigos e de quem me acompanha, juntamente com o apoio da minha família, fez toda a diferença neste momento", escreveu.

Em nota, a TV Arapuan repudiou o episódio e informou que o caso foi registrado e que as medidas cabíveis estão sendo adotadas.

"Nossa repórter está fisicamente bem, mas permanece abalada emocionalmente. Ela tem recebido todo o apoio da equipe e da direção da emissora. Repudiamos qualquer forma de violência contra profissionais de imprensa no exercício de sua função. O trabalho de informar a população é essencial e precisa ser respeitado", afirmou a emissora.

*Com informações da Agência Estadão

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