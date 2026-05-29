ABSURDO

Repórter é agredida com tapas durante entrada ao vivo na TV

Transmissão precisou ser interrompida diante do abalo físico e emocional sofrido pela profissional



Elaine Sanoli

Estadão

Publicado em 29 de maio de 2026 às 22:44

Jéssica Aquino foi agredida ao vivo Crédito: Reprodução

Uma repórter de TV foi agredida durante uma transmissão ao vivo no Mercado Central, na cidade de João Pessoa, capital da Paraíba. O caso aconteceu nesta sexta-feira (29), enquanto a jornalista fazia uma reportagem sobre os preços do milho verde às vésperas do início das festas juninas.



A profissional agredida é Jéssica Aquino, da TV Arapuan, afiliada da Band na Paraíba. Ela fazia uma entrada ao vivo quando, após poucos segundos de transmissão, foi surpreendida por um homem que passou a agredi-la com tapas.

Repórter foi agredida ao vivo 1 de 10

A jornalista se assustou com a agressão e tentou recuar, mas o homem a seguiu para continuar os ataques. A transmissão precisou ser interrompida diante do abalo físico e emocional sofrido pela profissional.

Em seu perfil nas redes sociais, Jéssica tranquilizou os seguidores e relatou que a agressão a assustou e deixou apenas hematomas leves. "Quero agradecer imensamente cada mensagem de carinho, ligação atenciosa e todo o apoio que recebi. A solidariedade de colegas, amigos e de quem me acompanha, juntamente com o apoio da minha família, fez toda a diferença neste momento", escreveu.

Em nota, a TV Arapuan repudiou o episódio e informou que o caso foi registrado e que as medidas cabíveis estão sendo adotadas.

"Nossa repórter está fisicamente bem, mas permanece abalada emocionalmente. Ela tem recebido todo o apoio da equipe e da direção da emissora. Repudiamos qualquer forma de violência contra profissionais de imprensa no exercício de sua função. O trabalho de informar a população é essencial e precisa ser respeitado", afirmou a emissora.