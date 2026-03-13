SAÚDE

Bolsonaro tem quadro de pneumonia confirmado e está na UTI, diz hospital

Boletim médico foi divulgado pela ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro



Maysa Polcri

Wendel de Novais

Publicado em 13 de março de 2026 às 13:33

Veja o que diz a equipe médica sobre o caso de Bolsonaro Crédito: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil

O ex-presidente Jair Bolsonaro foi diagnosticado com broncopneumonia bacteriana e está na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para avaliação. A informação foi confirmada em boletim médico do hospital DF Star, em Brasília, e divulgada pela ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro. O ex-presidente deixou a Papudinha, onde cumpre pena, às pressas após crise de vômito, na manhã desta sexta-feira (13).

Segundo o boletim médico, Bolsonaro deu entrada no hospital após apresentar febre alta, queda da saturação de oxigênio, sudorese e calafrios. "Foi submetido a exames de imagens e laboratoriais que confirmaram broncopneumonia bacteriana bilateral de provável origem aspirativa", dizem os médicos.

"No momento encontra-se internado em unidade de terapia intensiva, em tratamento com antibioticoterapia venosa e suporte clínico não invasivo", acrescenta o boletim.

Veja a cela em que Bolsonaro ficará preso na Papudinha 1 de 8

Mais cedo, em uma publicação nas redes sociais, Flávio Bolsonaro, filho do ex-presidente, relatou os primeiros sinais do mal-estar do pai. "Acabo de receber a notícia de que meu pai Jair Bolsonaro está a caminho do hospital, mais uma vez Informações preliminares de que acordou com calafrios e vomitou bastante", escreveu o senador. O Corpo de Bombeiros recebeu o chamado para atender Bolsonaro por volta das 7h40.

Ele está preso desde janeiro deste ano na sala de Estado Maior do 19º Batalhão da Polícia Militar, conhecido como Papudinha, em Brasília, onde cumpre pena de 27 anos e três meses de prisão por tentativa de golpe de Estado.

O que é broncoaspiração?

O quadro é caracterizado quando substâncias que deveriam seguir pelo sistema digestivo acabam entrando nas vias respiratórias. Isso pode acontecer com vômito, saliva, alimentos ou líquidos que, em vez de seguirem para o estômago, são direcionados para os pulmões.

Quando isso acontece, o material aspirado pode causar irritação nas vias respiratórias e até provocar infecções pulmonares, como pneumonia aspirativa. O risco depende principalmente da quantidade aspirada e da condição de saúde da pessoa. Em casos leves, o organismo consegue eliminar o material e o paciente se recupera sem complicações.

Já em situações mais graves, a substância pode bloquear parcialmente as vias respiratórias ou desencadear inflamações que dificultam a respiração. Por isso, pacientes com suspeita de broncoaspiração costumam passar por exames, incluindo avaliação pulmonar e exames de imagem, para verificar se houve comprometimento das vias respiratórias.