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Família descobre estupro após menina de 12 anos fazer pergunta à IA: “Não estou atrapalhando?"

Homem foi preso e liberado pela Justiça

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 1 de maio de 2026 às 08:28

Pergunta à IA acabou na prisão do suspeito Crédito: Reprodução

Uma pergunta feita à IA por uma menina de 12 anos revelou um caso de abuso sexual em São José dos Pinhais, no Paraná. O caso foi registrado no último sábado (25), quando parentes visualizaram o histórico de um aplicativo de inteligência artificial da vítima. As informações são do g1.

No aplicativo, os familiares identificaram uma pergunta feita pela menina, que questionava se "não estaria atrapalhando o casamento da tia". A pergunta fez a família vasculhar mais fundo, encontrando mensagens de cunho sexual enviadas pelo noivo da tia da menina, um homem de 23 anos.

Caso é investigado pela Polícia Civil

Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA
Polícia Civil por Divulgação/Polícia Civil
Polícia Civil por Polícia Civil/Divulgação
Polícia Civil por Ascom Polícia Civil
Polícia Civil por Reprodução
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Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA
Caso é investigado pela Polícia Civil por Reprodução
Polícia Civil por Divulgação/Ascom PCBA
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil da Bahia por Divulgação/ Ascom PC-BA
Polícia Civil prendeu o suspeito na sexta (22) por Divulgação
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil por Reprodução/Ascom PC
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Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA

Os familiares descobriram que os abusos começaram no ano passado, durante uma viagem de férias em dezembro de 2025. Ao ser confrontado pela própria noiva, o suspeito tentou escapar da situação. "Na hora, eu já confrontei ele. Ele me pediu para parar de fazer escândalo, que minha mãe ia acordar", relembrou a tia.

A revolta foi tão grande que o homem acabou agredido por populares antes da chegada da Guarda Municipal. Aos agentes, o agressor confessou que "manteve relação sexual" com a menor. O crime, tipificado como estupro de vulnerável, independe de qualquer tipo de consentimento por parte da vítima, considerando a idade.

Apesar da gravidade do caso, a Justiça concedeu liberdade provisória ao homem, acatando parecer do Ministério Público. Na decisão, o magistrado afirmou que, embora existam provas do crime, não via justificativa a manutenção da custódia do homem.

O documento judicial argumenta que o suspeito não possui antecedentes e que "não há indícios de se tratar de pessoa que causará abalo à ordem pública, caso deferida a liberdade", nem riscos de fuga ou de atrapalhar o processo. O suspeito, no entanto, é vizinho da vítima, e, segundo relatos dos parentes, teria ameaçado a criança para que o segredo não fosse revelado.

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Tags:

Crime Inteligência Artificial Estupro de Vulnerável

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