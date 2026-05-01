CRIME

Família descobre estupro após menina de 12 anos fazer pergunta à IA: “Não estou atrapalhando?"

Homem foi preso e liberado pela Justiça

Wendel de Novais

Publicado em 1 de maio de 2026 às 08:28

Pergunta à IA acabou na prisão do suspeito Crédito: Reprodução

Uma pergunta feita à IA por uma menina de 12 anos revelou um caso de abuso sexual em São José dos Pinhais, no Paraná. O caso foi registrado no último sábado (25), quando parentes visualizaram o histórico de um aplicativo de inteligência artificial da vítima. As informações são do g1.

No aplicativo, os familiares identificaram uma pergunta feita pela menina, que questionava se "não estaria atrapalhando o casamento da tia". A pergunta fez a família vasculhar mais fundo, encontrando mensagens de cunho sexual enviadas pelo noivo da tia da menina, um homem de 23 anos.

Caso é investigado pela Polícia Civil 1 de 14

Os familiares descobriram que os abusos começaram no ano passado, durante uma viagem de férias em dezembro de 2025. Ao ser confrontado pela própria noiva, o suspeito tentou escapar da situação. "Na hora, eu já confrontei ele. Ele me pediu para parar de fazer escândalo, que minha mãe ia acordar", relembrou a tia.

A revolta foi tão grande que o homem acabou agredido por populares antes da chegada da Guarda Municipal. Aos agentes, o agressor confessou que "manteve relação sexual" com a menor. O crime, tipificado como estupro de vulnerável, independe de qualquer tipo de consentimento por parte da vítima, considerando a idade.

Apesar da gravidade do caso, a Justiça concedeu liberdade provisória ao homem, acatando parecer do Ministério Público. Na decisão, o magistrado afirmou que, embora existam provas do crime, não via justificativa a manutenção da custódia do homem.