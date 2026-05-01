VÍDEO

Pastora mirim de 10 anos é contida por comissários de voo após pregar em avião

Pai alega que filha teve braço apertado e questiona uso de força

Carol Neves

Publicado em 1 de maio de 2026 às 07:56

Menina foi contida por pregar Crédito: Reprodução

Uma influenciadora evangélica de 10 anos foi contida por funcionários da Latam depois de realizar uma pregação em voz alta dentro de um avião que saiu de Campo Grande (MS) com destino a São Paulo (SP). O episódio ocorreu na quarta (29) e foi registrado em vídeo, circulando nas redes sociais.

As imagens mostram a criança de pé no corredor da aeronave, caminhando entre as poltronas enquanto cita trechos da Bíblia em tom elevado e lê versículos em um tablet. Durante a gravação, comissários de bordo pedem que ela interrompa a fala. Em determinado momento, um integrante da tripulação solicita "por gentileza" que a menina pare de se pronunciar para preservar a ordem na cabine.

🚨 VEJA l "Pastora mirim" prega em avião e divide opiniões de passageiros pic.twitter.com/A4rvLKm2LV — Notícias Paralelas (@NP__Oficial) April 29, 2026

De acordo com o pai, o pastor Mauro Ortiz, a iniciativa da filha aconteceu após um momento de turbulência no voo. Segundo ele, a aeronave já havia sido estabilizada quando a menina disse ter se sentido motivada a falar. No vídeo, a criança afirma que precisa pregar "fora de tempo" e usa passagens bíblicas para justificar a atitude.

Ortiz criticou a forma como a abordagem foi conduzida. Ele afirmou que o comissário que aparece nas imagens teria empurrado a filha e apertado seu braço ao retirá-la do corredor. "Eu parei de filmar e avisei: você pode ser preso, porque ela tem 10 anos", declarou, em entrevista ao portal Uol. “Ela sentiu de dar uma palavra ali. Foi Deus que falou com ela, eu não ia impedir", acrescentou, ao G1. A Latam ainda não comentou o caso.

O pai disse que decidiu não prolongar a discussão para não comprometer um compromisso religioso da criança em Balneário Camboriú (SC). "Só parei porque não queria perder a conexão de São Paulo para Santa Catarina", explicou.

Pregadora mirim

Segundo Ortiz, a filha demonstra interesse por atividades religiosas desde pequena. "Ela começou a orar aos 4 e aos 7 já estava pregando a palavra", contou. Ele também comparou a atuação da menina a outras atividades comuns na infância, afirmando que ela prefere evangelizar colegas e professores na escola municipal onde estuda, em Campo Grande, em vez de se envolver com conteúdos de música e dança.

Conhecida nas redes sociais como pregadora-mirim, a criança acumula 474 mil seguidores no Instagram. A rotina, de acordo com o pai, inclui estudos durante a semana e viagens nos fins de semana para compromissos religiosos.

Menina de 10 anos pregou em avião e foi contida 1 de 6

Regras

Pelas normas da aviação civil, comportamentos considerados indisciplinados podem levar à suspensão de serviços a passageiros. A Resolução nº 400 da Agência Nacional de Aviação Civil prevê medidas em casos de atitudes que causem perturbação ou risco. Já o Código Brasileiro de Aeronáutica estabelece que o comandante tem autoridade para garantir a ordem e a segurança durante o voo.