Bolsonaro deixa prisão domiciliar para realizar cirurgia no ombro

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Metrópoles
Publicado em 1 de maio de 2026 às 07:41
O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) deixou, na manhã desta sexta-feira (1°/5), sua casa, onde cumpre prisão domiciliar, para ir ao hospital DF Star, em Brasília, para passar por uma cirurgia no ombro. Bolsonaro chegou ao hospital antes das 7h da manhã.
O procedimento foi autorizado nessa quinta-feira (30/4) pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).Ele vai passar por um procedimento de reparação do manguito rotador e lesões associadas no ombro.