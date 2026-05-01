NOVO PROCEDIMENTO

Bolsonaro deixa prisão domiciliar para realizar cirurgia no ombro

Ex-presidente vai passar por uma cirurgia no ombro após autorização do ministro Alexandre de Moraes

Metrópoles

Publicado em 1 de maio de 2026 às 07:41

Visitas políticas a Bolsonaro na prisão Crédito: ebastião Moreira/EFE

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) deixou, na manhã desta sexta-feira (1°/5), sua casa, onde cumpre prisão domiciliar, para ir ao hospital DF Star, em Brasília, para passar por uma cirurgia no ombro. Bolsonaro chegou ao hospital antes das 7h da manhã.