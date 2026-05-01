Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Bolsonaro deixa prisão domiciliar para realizar cirurgia no ombro

Ex-presidente vai passar por uma cirurgia no ombro após autorização do ministro Alexandre de Moraes

  • Foto do(a) author(a) Metrópoles

  • Metrópoles

Publicado em 1 de maio de 2026 às 07:41

Ministro relator afirma que Papudinha tem condições de manter Bolsonaro preso para cumprir pena. S
Visitas políticas a Bolsonaro na prisão Crédito: ebastião Moreira/EFE

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) deixou, na manhã desta sexta-feira (1°/5), sua casa, onde cumpre prisão domiciliar, para ir ao hospital DF Star, em Brasília, para passar por uma cirurgia no ombro. Bolsonaro chegou ao hospital antes das 7h da manhã.

O procedimento foi autorizado nessa quinta-feira (30/4) pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).Ele vai passar por um procedimento de reparação do manguito rotador e lesões associadas no ombro.

Leia matéria completa no portal Metrópoles, parceiro do CORREIO

Mais recentes

Imagem - Pastora mirim de 10 anos é contida por comissários de voo após pregar em avião

Pastora mirim de 10 anos é contida por comissários de voo após pregar em avião
Imagem - Redes de supermercados fecham acordo para unir operações em quatro estados

Redes de supermercados fecham acordo para unir operações em quatro estados
Imagem - Susto! Voo para Salvador fica a 22 metros de colisão com avião da Azul em Congonhas

Susto! Voo para Salvador fica a 22 metros de colisão com avião da Azul em Congonhas