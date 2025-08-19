ÁGUA DO MAR

Por que navios despejam água no mar quando chegam perto da costa? Saiba

Descubra a razão física por trás da água que navios liberam próximo à costa e os riscos ambientais envolvidos.

Agência Correio

Publicado em 19 de agosto de 2025 às 13:36

Chamada água de lastro pode trazer riscos ambientais Crédito: Imagem gerada por inteligência artificial

Quem observa grandes navios atracando em portos logo nota jorros de água saindo de suas laterais. Essa cena comum esconde uma engenhosa solução da navegação moderna: o sistema de lastro que mantém as embarcações estáveis.

Ao contrário do que muitos pensam, essa água não é resíduo, mas sim uma ferramenta crucial para a segurança marítima. Navios cargueiros precisam desse equilíbrio dinâmico para compensar mudanças de peso durante longas viagens oceânicas.

Como funciona o sistema de lastro nos navios

Quando um navio queima combustível ou descarrega parte de sua carga, torna-se mais leve e eleva sua posição na água. Esse fenômeno, chamado de calado, pode expor partes críticas como hélices e lemes, comprometendo a navegação.

Para evitar esse problema, os navios enchem tanques especiais com água do mar. O peso adicional mantém a embarcação na posição ideal, garantindo segurança nas manobras portuárias.

O sistema opera de forma dinâmica - à medida que o navio recebe nova carga, a água de lastro é gradualmente liberada. Essa troca constante explica os jorros visíveis quando as embarcações se aproximam da costa.

Os riscos ambientais do lastro mal gerenciado

A prática, porém, traz desafios ecológicos significativos. Navios que viajam entre continentes podem transportar espécies marinhas em seus tanques. Microrganismos e até peixes de 30 centímetros são levados juntos.

Casos como a introdução do mexilhão-dourado no Brasil demonstram o perigo. Essas espécies invasoras competem com a fauna local, podendo desequilibrar ecossistemas inteiros. O coral-sol, por exemplo, reduz a disponibilidade de algas para espécies nativas.