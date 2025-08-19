Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Por que navios despejam água no mar quando chegam perto da costa? Saiba

Descubra a razão física por trás da água que navios liberam próximo à costa e os riscos ambientais envolvidos.

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 19 de agosto de 2025 às 13:36

Chamada água de lastro pode trazer riscos ambientais
Chamada água de lastro pode trazer riscos ambientais Crédito: Imagem gerada por inteligência artificial

Quem observa grandes navios atracando em portos logo nota jorros de água saindo de suas laterais. Essa cena comum esconde uma engenhosa solução da navegação moderna: o sistema de lastro que mantém as embarcações estáveis.

Ao contrário do que muitos pensam, essa água não é resíduo, mas sim uma ferramenta crucial para a segurança marítima. Navios cargueiros precisam desse equilíbrio dinâmico para compensar mudanças de peso durante longas viagens oceânicas.

Portos e navios

Navio sendo carregado com os contêineres em porto por Ana Lucia Albuquerque/CORREIO
Navio-Patrulha “Guaratuba” e a Corveta “Caboclo” por Divulgação CBMB
Navio da Braskem, o primeiro navio de frota própria por Divulgação
Empresas chinesas utilizam navios para trazer mercadorias por Divulgação
Navio carregado com os contêineres em porto por Banco Mundial/Divulgação
Operação com navio tipo Ro-Ro por Arquivo Codeba
Porto ainda sem cais para a atracação dos navios por Arquivo Codeba
O Navio container Kea Trader de 184 metros por ARMED FORCES OF NEW CALEDONIA AFP
Navio árabe atraca na América do Sul por Marina Silva
1 de 9
Navio sendo carregado com os contêineres em porto por Ana Lucia Albuquerque/CORREIO

Como funciona o sistema de lastro nos navios

Quando um navio queima combustível ou descarrega parte de sua carga, torna-se mais leve e eleva sua posição na água. Esse fenômeno, chamado de calado, pode expor partes críticas como hélices e lemes, comprometendo a navegação.

Para evitar esse problema, os navios enchem tanques especiais com água do mar. O peso adicional mantém a embarcação na posição ideal, garantindo segurança nas manobras portuárias.

O sistema opera de forma dinâmica - à medida que o navio recebe nova carga, a água de lastro é gradualmente liberada. Essa troca constante explica os jorros visíveis quando as embarcações se aproximam da costa.

Os riscos ambientais do lastro mal gerenciado

A prática, porém, traz desafios ecológicos significativos. Navios que viajam entre continentes podem transportar espécies marinhas em seus tanques. Microrganismos e até peixes de 30 centímetros são levados juntos.

Casos como a introdução do mexilhão-dourado no Brasil demonstram o perigo. Essas espécies invasoras competem com a fauna local, podendo desequilibrar ecossistemas inteiros. O coral-sol, por exemplo, reduz a disponibilidade de algas para espécies nativas.

Além dos danos ecológicos, há riscos à saúde pública. A Anvisa já registrou casos de cólera transmitidos pela água de lastro, incluindo um surto com 400 infectados no Paraná. Por isso, portos como Santos agora exigem laudos de segurança biológica.

Mais recentes

Imagem - No ar em Dona de Mim, Cláudia Abreu lembra trauma ao tietar famoso: 'Segurança quase me bateu, fiquei humilhada'

No ar em Dona de Mim, Cláudia Abreu lembra trauma ao tietar famoso: 'Segurança quase me bateu, fiquei humilhada'
Imagem - Hytalo Santos iria levar 'filha' adolescente para fazer lipo e retirar costela: 'Cinturinha da Barbie'

Hytalo Santos iria levar 'filha' adolescente para fazer lipo e retirar costela: 'Cinturinha da Barbie'
Imagem - Repórter da Record é assaltada antes de entrar ao vivo; veja vídeo

Repórter da Record é assaltada antes de entrar ao vivo; veja vídeo

MAIS LIDAS

Imagem - Lateral ex-Bahia se torna ídolo na Dinamarca e alcança marca histórica
01

Lateral ex-Bahia se torna ídolo na Dinamarca e alcança marca histórica

Imagem - Instituto Federal abre inscrições para concurso com 124 vagas e salários de até R$ 13 mil
02

Instituto Federal abre inscrições para concurso com 124 vagas e salários de até R$ 13 mil

Imagem - Prefeitura abre concurso público com salários de até R$ 23 mil
03

Prefeitura abre concurso público com salários de até R$ 23 mil

Imagem - Paixão dos baianos, fruta é fácil de cultivar em casa e dá frutos o ano inteiro
04

Paixão dos baianos, fruta é fácil de cultivar em casa e dá frutos o ano inteiro