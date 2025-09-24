Homem é preso suspeito de estuprar ex-companheira e filha de 17 anos na Bahia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Yan Inácio
Publicado em 24 de setembro de 2025 às 19:26
Um homem de 34 anos foi preso na manhã desta quarta-feira (24) sob suspeita de estuprar a ex-esposa e a filha do casal, de 17 anos. O caso aconteceu no último dia 14, em São Desidério, no oeste da Bahia.
Segundo as investigações da Polícia Civil, o suspeito arrombou e invadiu a casa onde as vítimas estavam. Ele entrou armado no local e cometeu os abusos enquanto fazia ameaças de morte. O homem também teria feito disparos para intimidar as vítimas
O investigado foi localizado em um povoado, na residência de seus pais. Ele foi conduzido à Delegacia Territorial de São Desidério, onde foram adotadas as medidas legais cabíveis.
As vítimas receberam atendimento médico e passarão por acompanhamento psicossocial. A ação foi realizada pela Delegacia Territorial de São Desidério, com apoio da 11ª Coordenação de Polícia do Interior (11ª Coorpin/Barreiras).