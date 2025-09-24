Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Seis pessoas suspeitas de envolvimento com tráfico de drogas são presas na Bahia

Elas foram localizadas em quatro cidades do estado

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 24 de setembro de 2025 às 17:25

Polícia Civil
Polícia Civil Crédito: Divulgação

Foram cumpridos seis mandados de prisão preventiva e nove de busca e apreensão nas cidade baianas de Itaberaba, Boa Vista do Tupim, Ruy Barbosa e Irecê. A Operação Lainus foi deflagrada nesta quarta-feira (24), tendo como alvos integrantes do mesmo grupo criminoso, suspeito de tráfico de drogas. Todo os mandados foram expedidos pela Justiça da Comarca de Itaberaba.

Caso é investigado pela Polícia Civil

Polícia Civil por Divulgação/Polícia Civil
Polícia Civil por Polícia Civil/Divulgação
Polícia Civil por Ascom Polícia Civil
Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA
Polícia Civil por Reprodução
1 de 5
Polícia Civil por Divulgação/Polícia Civil

Três pessoas foram presas em Itaberaba, uma em Boa Vista do Tupim e uma em Ruy Barbosa. Em Irecê, foi cumprido mandado contra um detento já custodiado no presídio local, apontado como líder da organização criminosa. Os presos são investigados por articular a distribuição de entorpecentes na região.

A ação foi coordenada pela Delegacia Territorial de Itaberaba (12ª Coorpin), com apoio do Grupo de Apoio Tático e Técnico à Investigação (CATTI Paraguaçu), das Delegacias Territoriais de Iaçu, Ruy Barbosa, Boa Vista do Tupim, Ipirá e Baixa Grande, além da 14ª Coorpin/Irecê.

Tags:

Bahia Operação

Mais recentes

Imagem - Largo Tereza Batista terá show no dia de São Cosme e Damião

Largo Tereza Batista terá show no dia de São Cosme e Damião
Imagem - PeptiStrong™ e whey protein: conheça as diferenças e os benefícios

PeptiStrong™ e whey protein: conheça as diferenças e os benefícios
Imagem - 13 agências da Crefisa são autuadas em Salvador; multas podem chegar a R$ 6 milhões

13 agências da Crefisa são autuadas em Salvador; multas podem chegar a R$ 6 milhões

MAIS LIDAS

Imagem - Quem é Paula Leça, uma das mulheres que davam hambúrgueres a Cristiano Ronaldo quando ele passava fome
01

Quem é Paula Leça, uma das mulheres que davam hambúrgueres a Cristiano Ronaldo quando ele passava fome

Imagem - Cristiano Ronaldo reencontra funcionária do McDonald's que dava hambúrguer de graça quando ele passava fome
02

Cristiano Ronaldo reencontra funcionária do McDonald's que dava hambúrguer de graça quando ele passava fome

Imagem - Empresário morre e deixa R$ 30 milhões para funcionário de lanchonete que o atendia com carinho
03

Empresário morre e deixa R$ 30 milhões para funcionário de lanchonete que o atendia com carinho

Imagem - Filho de Wesley Safadão e Mileide Mihaile passa por cirurgia de emergência para retirada de tumor no cérebro
04

Filho de Wesley Safadão e Mileide Mihaile passa por cirurgia de emergência para retirada de tumor no cérebro