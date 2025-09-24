OPERAÇÃO LANIUS

Seis pessoas suspeitas de envolvimento com tráfico de drogas são presas na Bahia

Elas foram localizadas em quatro cidades do estado

Elaine Sanoli

Publicado em 24 de setembro de 2025 às 17:25

Polícia Civil Crédito: Divulgação

Foram cumpridos seis mandados de prisão preventiva e nove de busca e apreensão nas cidade baianas de Itaberaba, Boa Vista do Tupim, Ruy Barbosa e Irecê. A Operação Lainus foi deflagrada nesta quarta-feira (24), tendo como alvos integrantes do mesmo grupo criminoso, suspeito de tráfico de drogas. Todo os mandados foram expedidos pela Justiça da Comarca de Itaberaba.

Três pessoas foram presas em Itaberaba, uma em Boa Vista do Tupim e uma em Ruy Barbosa. Em Irecê, foi cumprido mandado contra um detento já custodiado no presídio local, apontado como líder da organização criminosa. Os presos são investigados por articular a distribuição de entorpecentes na região.