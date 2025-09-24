Seis pessoas suspeitas de envolvimento com tráfico de drogas são presas na Bahia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elaine Sanoli
Publicado em 24 de setembro de 2025 às 17:25
Foram cumpridos seis mandados de prisão preventiva e nove de busca e apreensão nas cidade baianas de Itaberaba, Boa Vista do Tupim, Ruy Barbosa e Irecê. A Operação Lainus foi deflagrada nesta quarta-feira (24), tendo como alvos integrantes do mesmo grupo criminoso, suspeito de tráfico de drogas. Todo os mandados foram expedidos pela Justiça da Comarca de Itaberaba.
Caso é investigado pela Polícia Civil
Três pessoas foram presas em Itaberaba, uma em Boa Vista do Tupim e uma em Ruy Barbosa. Em Irecê, foi cumprido mandado contra um detento já custodiado no presídio local, apontado como líder da organização criminosa. Os presos são investigados por articular a distribuição de entorpecentes na região.
A ação foi coordenada pela Delegacia Territorial de Itaberaba (12ª Coorpin), com apoio do Grupo de Apoio Tático e Técnico à Investigação (CATTI Paraguaçu), das Delegacias Territoriais de Iaçu, Ruy Barbosa, Boa Vista do Tupim, Ipirá e Baixa Grande, além da 14ª Coorpin/Irecê.