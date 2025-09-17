Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Guarda municipal suspeito de estuprar quatro crianças e adolescentes é preso na Bahia

Uma das vítimas é sobrinha de sua ex-companheira, que foi abusada por cerca de oito anos

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 17 de setembro de 2025 às 18:06

Polícia Civil
Polícia Civil Crédito: Reprodução

Um guarda municipal de Itacaré, no Litoral Sul da Bahia, foi preso nesta quarta-feira (17). Ele é investigado por suspeita de cometer abusos sexuais contra quatro crianças e adolescentes. Uma das vítimas é sobrinha de sua ex-companheira, que foi abusada por cerca de oito anos.

De acordo com as investigações da Polícia Civil, o homem, de 42 anos, cometia os crimes dentro uma escola pública, local em que atuava como vigilante, e em sua própria casa. Todo os crimes ocorreram em um distrito da zona rural do município.

A denúncia chegou à Delegacia Territorial de Itacaré durante atendimentos psicossociais realizados a crianças e adolescentes. Nos relatos, foram identificados elementos semelhantes, o que levou à comunicação às autoridades policiais sobre o crime. Um dos casos apurados envolve a sobrinha de uma ex-companheira, que morou com o investigado e foi vítima dos abusos entre os 4 e os 12 anos de idade.

Leia mais

Imagem - Pastor é preso por suspeita de abuso sexual de fieis na Região Metropolitana

Pastor é preso por suspeita de abuso sexual de fieis na Região Metropolitana

Imagem - Marcelo Adnet fala sobre abuso sexual que sofreu aos 7 anos: 'O cara me ameaçou'

Marcelo Adnet fala sobre abuso sexual que sofreu aos 7 anos: 'O cara me ameaçou'

Imagem - Procurador é preso por suspeita de cometer abuso sexual contra filha de oito meses

Procurador é preso por suspeita de cometer abuso sexual contra filha de oito meses

“O suspeito tinha um modo de atuação específico, que coincide com os relatos já colhidos. Estamos ouvindo o máximo de pessoas para garantir a responsabilização e a devida punição”, afirmou o delegado Ricardo Ribeiro, responsável pelas investigações.

As vítimas já identificadas foram encaminhadas para atendimento médico e acompanhamento psicossocial, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

Caso é investigado pela Polícia Civil

Polícia Civil por Divulgação/Polícia Civil
Polícia Civil por Polícia Civil/Divulgação
Polícia Civil por Ascom Polícia Civil
Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA
Polícia Civil por Reprodução
1 de 5
Polícia Civil por Divulgação/Polícia Civil

Além do mandado de prisão do suspeito, a polícia apreendeu um celular, um tablet, uma câmera, um pendrive e um adaptador de cartão de memória, que passarão por perícia.

O CORREIO procurou a prefeitura de Itacaré e aguardo um retorno.

Mais recentes

Imagem - Vítimas detalham abuso sexual em ‘rituais de purificação’ de pastor evangélico

Vítimas detalham abuso sexual em ‘rituais de purificação’ de pastor evangélico
Imagem - Alba aprova projeto de abono aos professores; saiba quando será pago

Alba aprova projeto de abono aos professores; saiba quando será pago
Imagem - Balé Teatro Castro Alves abre oficinas gratuitas de dança; veja como participar

Balé Teatro Castro Alves abre oficinas gratuitas de dança; veja como participar

MAIS LIDAS

Imagem - Motorista processa BYD após carro zero apresentar defeito em 4 dias
01

Motorista processa BYD após carro zero apresentar defeito em 4 dias

Imagem - Moraes manda executar pena de baiana que pichou 'Perdeu, mané' em estátua da Justiça
02

Moraes manda executar pena de baiana que pichou 'Perdeu, mané' em estátua da Justiça

Imagem - 4 signos podem receber mensagens em sonhos esta semana; veja por quê
03

4 signos podem receber mensagens em sonhos esta semana; veja por quê

Imagem - Veja como recuperar cor natural dos cabelos e dar adeus aos fios brancos
04

Veja como recuperar cor natural dos cabelos e dar adeus aos fios brancos