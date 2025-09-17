LITORAL SUL

Guarda municipal suspeito de estuprar quatro crianças e adolescentes é preso na Bahia

Uma das vítimas é sobrinha de sua ex-companheira, que foi abusada por cerca de oito anos

Elaine Sanoli

Publicado em 17 de setembro de 2025 às 18:06

Polícia Civil Crédito: Reprodução

Um guarda municipal de Itacaré, no Litoral Sul da Bahia, foi preso nesta quarta-feira (17). Ele é investigado por suspeita de cometer abusos sexuais contra quatro crianças e adolescentes. Uma das vítimas é sobrinha de sua ex-companheira, que foi abusada por cerca de oito anos.

De acordo com as investigações da Polícia Civil, o homem, de 42 anos, cometia os crimes dentro uma escola pública, local em que atuava como vigilante, e em sua própria casa. Todo os crimes ocorreram em um distrito da zona rural do município.

A denúncia chegou à Delegacia Territorial de Itacaré durante atendimentos psicossociais realizados a crianças e adolescentes. Nos relatos, foram identificados elementos semelhantes, o que levou à comunicação às autoridades policiais sobre o crime. Um dos casos apurados envolve a sobrinha de uma ex-companheira, que morou com o investigado e foi vítima dos abusos entre os 4 e os 12 anos de idade.

“O suspeito tinha um modo de atuação específico, que coincide com os relatos já colhidos. Estamos ouvindo o máximo de pessoas para garantir a responsabilização e a devida punição”, afirmou o delegado Ricardo Ribeiro, responsável pelas investigações.

As vítimas já identificadas foram encaminhadas para atendimento médico e acompanhamento psicossocial, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

Caso é investigado pela Polícia Civil 1 de 5

Além do mandado de prisão do suspeito, a polícia apreendeu um celular, um tablet, uma câmera, um pendrive e um adaptador de cartão de memória, que passarão por perícia.