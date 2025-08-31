PODCAST

Marcelo Adnet fala sobre abuso sexual que sofreu aos 7 anos: 'O cara me ameaçou'

Ator e comediante participou de um programa de podcast na última sexta-feira (29)



Elaine Sanoli

Estadão

Publicado em 31 de agosto de 2025 às 09:37

Marcelo Adnet Crédito: Fábio Rocha/TV Globo

Durante sua participação no podcast Inteligência Ltda., o ator e comediante Marcelo Adnet falou sobre o abuso do qual foi vítima quando tinha apenas 7 anos de idade. O programa foi ao ar na última sexta-feira (29).

Durante o programa, Marcelo Adnet, de 43 anos, contou que sofre abuso sexual de um funcionário que trabalhava no sítio de seu avô. Ele enfrentava a perda de um animal de estimação muito querido quando foi abusado.

"O cachorro do meu avô morreu e eu amava o cachorro. O caseiro falou: ‘Eu tenho uma maneira de trazê-lo de volta. Mas, se você falar para alguém, o cachorro vai morrer para sempre’", relembrou o ator.

Nesse momento, o avô de Marcelo, que havia saído de casa, retornou ao local. "Quando ele estava começando o ato, meu avô volta e meio que me salva de sofrer algo bem pior."

Segundo Adnet, o episódio lhe fez "desconfiar muito da sociedade", gerando solidão durante a infância. "Para uma criança, isso é algo que te trava. Você fica com um segredo, algo que não pode falar e você não sabe o que é. E o cara me ameaçou, né? Isso me travou, me fez desconfiar muito da sociedade e decidi ficar sozinho, no meu canto", disse.

Vítima de abusos

Marcelo Adnet revelou em entrevista publicada em abril de 2020 pela revista Veja que foi abusado sexualmente por dois homens durante a infância. Além de ter sido abusado pelo caseiro, aos 7 anos, ele também foi alvo de abusos por um amigo da família, aos 11 anos.

"Fui abusado sexualmente duas vezes, aos 7 e aos 11 anos. Na primeira, nem sabia o que era sexo. O caseiro do lugar onde eu passava as férias começou a se aproximar de mim e pedir favores. Ele me chantageava dizendo que, se contasse algo a qualquer pessoa, meu cachorro morreria. Eu era muito ingênuo (…) Um dia, quando só estávamos eu e ele em casa, foi para cima de mim" contou. "Durou pouco porque meus parentes, que tinham ido ao mercado, voltaram para buscar a carteira", acrescentou.

Em outro trecho da entrevista ele relatou que o segundo abuso aconteceu. O agressor foi um amigo da sua família. "Mais tarde, o pesadelo se repetiu com um amigo mais velho da família. Ele não chegou a consumar o ato, como o caseiro, mas me beijou e passou a mão no meu corpo. Foram dois episódios difíceis", revelou o humorista.

Adnet, que nunca havia falado do assunto publicamente, destacou que foi preciso fazer terapia para lidar com o trauma.