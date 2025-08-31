Marcelo Adnet fala sobre abuso sexual que sofreu aos 7 anos: 'O cara me ameaçou'

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elaine Sanoli
Estadão
Publicado em 31 de agosto de 2025 às 09:37
Durante sua participação no podcast Inteligência Ltda., o ator e comediante Marcelo Adnet falou sobre o abuso do qual foi vítima quando tinha apenas 7 anos de idade. O programa foi ao ar na última sexta-feira (29).
Durante o programa, Marcelo Adnet, de 43 anos, contou que sofre abuso sexual de um funcionário que trabalhava no sítio de seu avô. Ele enfrentava a perda de um animal de estimação muito querido quando foi abusado.
"O cachorro do meu avô morreu e eu amava o cachorro. O caseiro falou: ‘Eu tenho uma maneira de trazê-lo de volta. Mas, se você falar para alguém, o cachorro vai morrer para sempre’", relembrou o ator.
Nesse momento, o avô de Marcelo, que havia saído de casa, retornou ao local. "Quando ele estava começando o ato, meu avô volta e meio que me salva de sofrer algo bem pior."
Segundo Adnet, o episódio lhe fez "desconfiar muito da sociedade", gerando solidão durante a infância. "Para uma criança, isso é algo que te trava. Você fica com um segredo, algo que não pode falar e você não sabe o que é. E o cara me ameaçou, né? Isso me travou, me fez desconfiar muito da sociedade e decidi ficar sozinho, no meu canto", disse.
Marcelo Adnet revelou em entrevista publicada em abril de 2020 pela revista Veja que foi abusado sexualmente por dois homens durante a infância. Além de ter sido abusado pelo caseiro, aos 7 anos, ele também foi alvo de abusos por um amigo da família, aos 11 anos.
"Fui abusado sexualmente duas vezes, aos 7 e aos 11 anos. Na primeira, nem sabia o que era sexo. O caseiro do lugar onde eu passava as férias começou a se aproximar de mim e pedir favores. Ele me chantageava dizendo que, se contasse algo a qualquer pessoa, meu cachorro morreria. Eu era muito ingênuo (…) Um dia, quando só estávamos eu e ele em casa, foi para cima de mim" contou. "Durou pouco porque meus parentes, que tinham ido ao mercado, voltaram para buscar a carteira", acrescentou.
Em outro trecho da entrevista ele relatou que o segundo abuso aconteceu. O agressor foi um amigo da sua família. "Mais tarde, o pesadelo se repetiu com um amigo mais velho da família. Ele não chegou a consumar o ato, como o caseiro, mas me beijou e passou a mão no meu corpo. Foram dois episódios difíceis", revelou o humorista.
Adnet, que nunca havia falado do assunto publicamente, destacou que foi preciso fazer terapia para lidar com o trauma.
"Para se ter uma ideia, só depois da morte desse conhecido da casa, há cerca de dez anos, consegui contar à minha família. Hoje, já falo de maneira natural porque entendi, após anos de análise, que o constrangimento não é meu, e sim de quem me abusou. O que fica disso é o susto, o trauma, a desconfiança", completou o humorista.