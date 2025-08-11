OPERAÇÃO KORE 32

Procurador é preso por suspeita de cometer abuso sexual contra filha de oito meses

Investigado foi localizado em um hotel nas proximidades do Aeroporto de Congonhas, em São Paulo

Millena Marques

Publicado em 11 de agosto de 2025 às 07:44

Polícia Federal Crédito: Divulgação

Um procurador do estado de São Paulo foi preso pela Polícia Federal (PF) suspeito de abusar a filha de oito meses. A prisão faz parte da segunda fase da Operação Kore 32, destinada a investigar crimes de estupro de vulnerável, além de posse, compartilhamento e produção de imagens de abuso sexual infantojuvenil pela internet.

O investigado teve mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça Federal após a análise de dispositivos apreendidos na primeira fase da operação, realizada em 18 de junho deste ano. Na ocasião, já havia indícios de que ele possuía, compartilhava e produzia material de abuso sexual infantil. A perícia confirmou que o investigado abusou sexualmente da filha, à época com apenas oito meses de idade.

O investigado, que era considerado foragido, não foi encontrado no endereço formado à Justiça. Ele foi localizado em um hotel nas proximidades do Aeroporto de Congonhas, em São Paulo. O homem foi encaminhado à Superintendência Regional da Polícia Federal em São Paulo, onde permanece à disposição da Justiça.

Em nota enviada ao Estadão, a Procuradoria Geral do Estado de São Paulo (PGE-SP) informou que acompanha as investigações e que iniciou um processo interno para investigar a conduta do procurador, podendo resultar em sua demissão.