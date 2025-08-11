Acesse sua conta
Procurador é preso por suspeita de cometer abuso sexual contra filha de oito meses

Investigado foi localizado em um hotel nas proximidades do Aeroporto de Congonhas, em São Paulo

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 11 de agosto de 2025 às 07:44

Polícia Federal
Polícia Federal Crédito: Divulgação

Um procurador do estado de São Paulo foi preso pela Polícia Federal (PF) suspeito de abusar a filha de oito meses. A prisão faz parte da segunda fase da Operação Kore 32, destinada a investigar crimes de estupro de vulnerável, além de posse, compartilhamento e produção de imagens de abuso sexual infantojuvenil pela internet.

O investigado teve mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça Federal após a análise de dispositivos apreendidos na primeira fase da operação, realizada em 18 de junho deste ano. Na ocasião, já havia indícios de que ele possuía, compartilhava e produzia material de abuso sexual infantil. A perícia confirmou que o investigado abusou sexualmente da filha, à época com apenas oito meses de idade.

O investigado, que era considerado foragido, não foi encontrado no endereço formado à Justiça. Ele foi localizado em um hotel nas proximidades do Aeroporto de Congonhas, em São Paulo. O homem foi encaminhado à Superintendência Regional da Polícia Federal em São Paulo, onde permanece à disposição da Justiça.

Em nota enviada ao Estadão, a Procuradoria Geral do Estado de São Paulo (PGE-SP) informou que acompanha as investigações e que iniciou um processo interno para investigar a conduta do procurador, podendo resultar em sua demissão.

"A Corregedoria e o Gabinete da Procuradora Geral mantêm contato permanente com as autoridades competentes, respeitando o sigilo legal, para garantir que todas as medidas adotadas estejam em plena conformidade com a legislação", diz trecho da nota.

