Gerente do tráfico é presa com drogas, munições e quase R$ 30 mil em Feira de Santana

Mulher administrava esquema criminoso e realizava entregas de entorpecentes

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 9 de agosto de 2025 às 13:45

Material apreendido
Material apreendido Crédito: Ascom/PC-BA

Uma mulher que atuava como gerente de um esquema de tráfico de drogas em Feira de Santana, no centro norte da Bahia, foi presa em flagrante nesta sexta-feira (8). Ela é companheira de um homem identificado como um dos líderes do tráfico no município, atualmente preso em Salvador.

De acordo com a Polícia Civil, a suspeita realizava viagens semanais à capital baiana para visitá-lo. Durante os encontros, ela recebia instruções e repassava informações sobre a movimentação criminosa.

A mulher, que tem 29 anos, era responsável pelo armazenamento, transporte e distribuição de drogas, utilizando um veículo para realizar entregas. Após identificar o imóvel usado para guardar entorpecentes, os investigadores constataram que ela se preparava para mudar o local de armazenamento.

Na ação, foram apreendidos aproximadamente 600 munições de diversos calibres, 1,1 kg de cocaína, 912 gramas de pasta base, 830 gramas de crack, quase R$ 30 mil em espécie, dois veículos, celulares e uma balança.

O material foi encaminhado para perícia, enquanto a suspeita permanece à disposição da Justiça. As investigações continuam para identificar outros envolvidos.

