Tragédia: batida entre carreta e ônibus deixa 11 mortos e 46 feridos na BR-163

Acidente ocorreu na manhã deste sábado (9)

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 9 de agosto de 2025 às 11:24

Acidente na BR-163
Acidente na BR-163 Crédito: Reprodução

Uma batida entre uma carreta e um ônibus de turismo interestadual deixou 11 mortos e 46 feridos na BR-163, próximo à comunidade São Cristóvão, na cidade de Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso. O acidente ocorreu na madrugada deste sábado (9).

A empresa de transporte Rio Novo, responsável pelo ônibus, confirmou que o veículo tinha como destino a cidade de Sinop. Vinte e seis pessoas estão em estado moderado, doze em estado grave e oito apresentam ferimentos leves, segundo informações do g1 Mato Grosso. A Polícia Civil investiga a causa do acidente.

A Rio Novo lamentou o acidente e criou um canal exclusivo para informações e suporte: 0800-802-2222, "Nossa prioridade é cuidar das vítimas e de seus familiares. Equipes da Rio Novo já estão no local e nos hospitais para oferecer todo apoio necessário", diz trecho da nota.

O ônibus foi reposicionado para a faixa de domínio e, no momento, a carreta está sendo removida. O trânsito na região segue parcialmente interditado.

