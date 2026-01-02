MEDO

'Corre, corre': influenciador conta tensão durante cruzeiro que inclinou com ventania no Réveillon

Francisco Garcia gravou imagens de passageiros caindo no chão em meio ao pânico

Publicado em 2 de janeiro de 2026 às 22:15

Passageiros são levados para área interna por seguranças em meio à ventania Crédito: Reprodução

O que era pra ser um momento de alegria, se tornou de tensão durante o retorno do navio MSC Preziosa, na madrugada de sexta-feira (2), ao Porto de Santos.

Uma ventania atingiu a embarcação e fez o navio inclinar. Durante a tempestade acontecia o show do DJ Alok dentro do cruzeiro, que precisou ser interrompido.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram passageiros assustados retornando para a parte internada do navio com ajuda de funcionários do cruzeiro. Alguns chegam a cair no chão tentando sair da área aberta. Em outro vídeo é possível ver bebidas caindo de refrigeradores e profissionais tentando recolher os produtos.

O influenciador Francisco Garcia estava a bordo com a família e gravou um vídeo mostrando a situação. "Se eu não morrer do coração hoje, não morro nunca mais", falou ainda se recuperando do susto.

Segundo ele, seguranças começaram a chamar os passageiros para um local seguro. "A gente estava ali na festa e aí , do nada, começou: 'um bora, um bora, corre, corre'. E bombeiros e seguranças [disseram]: 'desce, desce'. Aí, passou uma bêbada por mim dizendo que o navio estava afundando. Eu olhava para o povo e o povo correndo para um lado. E os artistas que tavam trabalhando sem saber o que fazer. E o cruzeiro virou tanto, assim, que as bebidas estavam caindo todas", completou.