'Corre, corre': influenciador conta tensão durante cruzeiro que inclinou com ventania no Réveillon

Francisco Garcia gravou imagens de passageiros caindo no chão em meio ao pânico

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 2 de janeiro de 2026 às 22:15

Passageiros são levados para área interna por seguranças em meio à ventania
Passageiros são levados para área interna por seguranças em meio à ventania Crédito: Reprodução

O que era pra ser um momento de alegria, se tornou de tensão durante o retorno do navio MSC Preziosa, na madrugada de sexta-feira (2), ao Porto de Santos.

Uma ventania atingiu a embarcação e fez o navio inclinar. Durante a tempestade acontecia o show do DJ Alok dentro do cruzeiro, que precisou ser interrompido.

Passageiros vivem momento de pânico em cruzeiro durante tempestade

Imagens que circulam nas redes sociais mostram passageiros assustados retornando para a parte internada do navio com ajuda de funcionários do cruzeiro. Alguns chegam a cair no chão tentando sair da área aberta. Em outro vídeo é possível ver bebidas caindo de refrigeradores e profissionais tentando recolher os produtos.

O influenciador Francisco Garcia estava a bordo com a família e gravou um vídeo mostrando a situação. "Se eu não morrer do coração hoje, não morro nunca mais", falou ainda se recuperando do susto.

Segundo ele, seguranças começaram a chamar os passageiros para um local seguro. "A gente estava ali na festa e aí , do nada, começou: 'um bora, um bora, corre, corre'. E bombeiros e seguranças [disseram]: 'desce, desce'. Aí, passou uma bêbada por mim dizendo que o navio estava afundando. Eu olhava para o povo e o povo correndo para um lado. E os artistas que tavam trabalhando sem saber o que fazer. E o cruzeiro virou tanto, assim, que as bebidas estavam caindo todas", completou.

O navio partiu de Santos com um cruzeiro temático de Réveillon. Na virada do ano, a embarcação acompanhou a queima de fogos em Copacabana, no Rio de Janeiro. Foi na volta de Búzios, também no Rio de Janeiro, que aconteceu a inclinação por conta da ventania.

Tags:

Navio Alok Cruzeiro Réveillon Tempestade

