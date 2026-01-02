CRIME

Atirador abre fogo em bar e mata duas pessoas em réveillon na Bahia

Suspeito também foi baleado e morreu após ação de um policial militar à paisana

Esther Morais

Publicado em 2 de janeiro de 2026 às 11:48

Homem atira em bar durante réveillon na Bahia; duas pessoas morrem e suspeito é morto por PM à paisana Crédito: Reprodução / Redes sociais

Três pessoas morreram e outras três ficaram feridas após um ataque a tiros durante a virada do ano no distrito de São José do Colônia, em Itambé, no sudoeste da Bahia. O caso aconteceu na madrugada de quinta-feira (1º).

Segundo a TV Sudoeste, o homem apontado como autor dos disparos sacou uma arma e atirou contra pessoas que participavam da comemoração em um bar. Duas vítimas morreram no local. O atirador também foi baleado e morreu após a ação de um policial militar à paisana.

As vítimas fatais foram identificadas como Maria de Lourdes Jesus dos Santos, de 56 anos, natural de Firmino Alves, e João Pedro Brito Santos, de 18 anos, morador de Itambé.

Outras três pessoas foram atingidas e encaminhadas para o Hospital de Itororó. O estado de saúde delas não foi divulgado.