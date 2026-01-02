Acesse sua conta
Geddel Vieira Lima é agredido e recebe 'mata-leão' durante Réveillon em condomínio de luxo na Bahia

Caso foi registrado em Camaçari durante comemoração

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 2 de janeiro de 2026 às 13:35

Geddel Vieira Lima
Geddel Vieira Lima Crédito: Marina Silva/Arquivo CORREIO

O ex-ministro Geddel Vieira Lima (MDB-BA) afirmou ter sido agredido fisicamente durante uma festa de Réveillon realizada na madrugada desta quinta-feira (1º), no condomínio de alto padrão Interlagos, localizado no município de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador.

De acordo com o relato feito por Geddel às autoridades, o episódio ocorreu por volta das 3h, enquanto ele estava sentado à mesa com familiares. Ainda segundo o ex-ministro, um homem que ele não conhecia se aproximou de forma inesperada, dando início à confusão.

A situação evoluiu rapidamente para agressões físicas entre os dois envolvidos. Durante o confronto, ambos chegaram a cair no chão, o que exigiu a intervenção de seguranças do condomínio para conter a briga e evitar que o tumulto se prolongasse.

Após o episódio, Geddel Vieira Lima procurou a Polícia Civil e registrou um boletim de ocorrência. O caso deverá ser investigado para apurar as circunstâncias da agressão e a identidade do outro envolvido.

Geddel é filiado ao MDB da Bahia e foi eleito deputado federal por cinco mandatos. Ao longo da carreira política, ocupou cargos ministeriais nos governos Lula e Michel Temer. Em 2018, ele foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por lavagem de dinheiro e associação criminosa, em processo relacionado à apreensão de R$ 51 milhões encontrados em malas e caixas em um apartamento em Salvador, em 2017.

