Inmet emite alerta amarelo de chuvas intensas para mais de 150 cidades baianas

Municípios estão localizados nas regiões centro-sul, extremo oeste, Vale São-Franciscano, centro-norte e sul da Bahia

  Elaine Sanoli

Publicado em 2 de janeiro de 2026 às 06:00

O contato direto com a água da chuva contaminada pode favorecer o surgimento de doenças (Imagem: Iara Faga | Shutterstock)
Ao menos 153 cidades da Bahia estão sob o alerta amarelo para a ocorrência de chuvas intensas entre 0h e 23h59 desta sexta-feira (2). Os municípios estão localizados nas regiões centro-sul, extremo oeste, Vale São-Franciscano, centro-norte e sul da Bahia.

Cidades em alerta amarelo

Veja todas as cidades em alerta por Reprodução
1 de 16
Veja todas as cidades em alerta por Reprodução

O alerta amarelo, emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), indica que, durante o período em vigor, há possibilidade de chuvas entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, com ventos intensos que podem atingir velocidades entre 40 e 60 km/h. Há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

