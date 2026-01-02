Inmet emite alerta amarelo de chuvas intensas para mais de 150 cidades baianas

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elaine Sanoli
Publicado em 2 de janeiro de 2026 às 06:00
Ao menos 153 cidades da Bahia estão sob o alerta amarelo para a ocorrência de chuvas intensas entre 0h e 23h59 desta sexta-feira (2). Os municípios estão localizados nas regiões centro-sul, extremo oeste, Vale São-Franciscano, centro-norte e sul da Bahia.
Cidades em alerta amarelo
O alerta amarelo, emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), indica que, durante o período em vigor, há possibilidade de chuvas entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, com ventos intensos que podem atingir velocidades entre 40 e 60 km/h. Há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.