TRAGÉDIA

Acidente com batida frontal acaba em morte de jovem em estrada da Bahia

Batida aconteceu entre os municípios de Itacaré e Camamu e provocou interdição parcial da rodovia

Wendel de Novais

Publicado em 2 de janeiro de 2026 às 12:32

Um grave acidente de trânsito registrado na tarde da última quarta-feira (31) resultou na morte de um jovem identificado como Danilo Conceição Santos, 21 anos, na BA-001, rodovia que liga os municípios de Itacaré e Camamu, no sul e baixo sul da Bahia.

De acordo com informações do g1, a colisão envolveu um carro de passeio e uma motocicleta conduzida por Danilo. A perícia inicial realizada pela Polícia Técnica indicou que a moto teria invadido a contramão da rodovia antes de atingir o veículo.

O impacto foi fatal para o motociclista, que morreu ainda no local do acidente. A condutora do carro e uma passageira que a acompanhava não sofreram ferimentos.

Durante o atendimento da ocorrência, o trecho da BA-001 precisou ser parcialmente interditado para garantir a segurança dos trabalhos de resgate e da perícia. O corpo de Danilo foi removido pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT) e encaminhado para o exame de necropsia.

As causas exatas do acidente seguem sob investigação da Polícia Civil, que deve ouvir testemunhas e analisar imagens ou outros elementos que possam ajudar a esclarecer a dinâmica da colisão.