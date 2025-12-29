Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Condutora de minivan envolvida em acidente que matou 11 pessoas na BR-101 estava grávida

Veículo colidiu com uma caminhonete na manhã do último sábado (27), em um trecho do município de Mucuri

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli
  • Foto do(a) author(a) Wladmir Pinheiro

  • Elaine Sanoli

  • Wladmir Pinheiro

Publicado em 29 de dezembro de 2025 às 16:40

Flávia Oliveira foi uma das vítimas do acidente na BR-101
Flávia Oliveira foi uma das vítimas do acidente na BR-101 Crédito: Reprodução

A condutora da minivan envolvida no acidente que deixou 11 pessoas mortas na BR-101 estava grávida. O veículo colidiu com uma caminhonete na manhã do último sábado (27), em um trecho do município de Mucuri, no extremo sul da Bahia. Todos os ocupantes dos dois veículos morreram no acidente.

Flávia Oliveira Santos era mãe de Maria Alice de Jesus, de 9 anos, que chegou a ser socorrida com vida para um hospital no norte do Espírito Santo, mas morreu em seguida.

Baianos vítimas de acidente na BR-101

Flávia e a filha, Maria Alice morreram no acidente por Reprodução/Redes Sociais
Laura Santos Gomes e Aurora Santos Gomes, de oito meses por Reprodução/Redes Sociais
Eunice Oliveira Santos, 49 anos, morreu acidente na BR-101 por Reprodução/Redes Sociais
Felipe e Débora (os adultos na foto) por Reprodução/Redes Sociais
Ivoneci morreu acidente na BR-101 por Reprodução/Redes Sociais
1 de 5
Flávia e a filha, Maria Alice morreram no acidente por Reprodução/Redes Sociais

As outras vítimas baianas são:

  • Felipe Pereira Gomes;
  • Débora Santos Neves, esposa de Felipe;
  • Laura Santos Gomes, filha de Felipe e Débora;
  • Aurora Santos Gomes, de 9 meses, filha de Felipe e Débora;
  • Eunice Oliveira Santos, de 49 anos, irmã de Flávia e Ivonice;
  • Ivonice Oliveira Santos, irmã de Flávia e Eunice.

Os baianos viajavam em uma minivan e seguiam no sentido Vitória (ES). De acordo com a Prefeitura de Mucuri, todos moravam no distrito de Itabatã. Eles viajavam para passar o Réveillon na praia de Costa Dourada, no litoral sul do município.

Os corpos de Eunice Oliveira Santos, Laura Santos Gomes, de 9 anos, e Aurora Santos Gomes, de 9 meses, as únicas vítimas do acidente que não tiveram os corpos carbonizados, foram enterrados no domingo (28) em um cemitério do distrito de Itabatã, em Mucuri.

Acidente na BR-101 causa morte de 11 pessoas na Bahia

Acidente na BR-101 por Divulgação/PRF
Carros ficaram destruídos na batida por Divulgação/PRF
Corpos foram carbonizados  por Divulgação/PRF
Três pessoas da mesma família morreram por Reprodução
1 de 4
Acidente na BR-101 por Divulgação/PRF

Os corpos das demais vítimas ficaram carbonizados após os veículos pegarem fogo com a colisão frontal e aguardaram identificação no Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Teixeira de Freitas.

Na caminhonete Chevrolet S10, estavam Olívio Salezze, de 90 anos; Irene Salezze, de 87; e Augusto Salezze Netto, de 69 anos. Segundo a TV Gazeta, Augusto levaria os pais para passar as festas de fim de ano com a irmã, que mora em Mucuri, no sul da Bahia. Os corpos de Olívio, Irene e Augusto também ficaram carbonizados e foram levados para o Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Teixeira de Freitas, sendo liberados para sepultamento apenas na madrugada desta segunda-feira (29). Eles foram enterrados em Linhares, no Espírito Santo.

Família vítima de acidente na BR-101

Augusto Salezze Netto tinha 69 anos por Reprodução
Augusto levava os pais para a Bahia por Reprodução
Irene Salezze tinha 87 anos por Reprodução
Irene e a família eram naturais de Linhares, no Espírito Santo por Reprodução
Olivio Salezze tinha 90 anos por Reprodução
Olivio, a família e passageiros da minivan morreram carbonizados no acidente por Reprodução
1 de 6
Augusto Salezze Netto tinha 69 anos por Reprodução

O caso é acompanhado pela Polícia Civil e pela Polícia Rodoviária Federal. As causas do acidente ainda não foram oficialmente definidas. Em entrevista à TV Bahia, o inspetor Marcelo Batista, da PRF, afirmou que só a perícia poderá apontar responsabilidades. Ele citou hipóteses como ultrapassagem indevida, desatenção, problema mecânico ou estouro de pneu, mas ressaltou que os vestígios no local indicam invasão da contramão pela minivan.

Mais recentes

Imagem - Carnaval de Salvador ganha novo bloco LGBTQIAPN+ com estreia no Rio Vermelho

Carnaval de Salvador ganha novo bloco LGBTQIAPN+ com estreia no Rio Vermelho
Imagem - Homem com faca ameaça turista e provoca tumulto em praia da Bahia

Homem com faca ameaça turista e provoca tumulto em praia da Bahia
Imagem - 'Turista que não puder pagar, pode voltar': Vereador defende taxa em paraíso turístico da Chapada

'Turista que não puder pagar, pode voltar': Vereador defende taxa em paraíso turístico da Chapada

MAIS LIDAS

Imagem - Bahia fecha a contratação do atacante Cristian Olivera por empréstimo
01

Bahia fecha a contratação do atacante Cristian Olivera por empréstimo

Imagem - Piada polêmica, pais irritados e Virgínia: saiba o motivo do término de Ana Castela e Zé Felipe
02

Piada polêmica, pais irritados e Virgínia: saiba o motivo do término de Ana Castela e Zé Felipe

Imagem - Oportunidades surgem onde você menos espera e podem mudar a vida financeira de 2 signos nesta terça (30 de dezembro)
03

Oportunidades surgem onde você menos espera e podem mudar a vida financeira de 2 signos nesta terça (30 de dezembro)

Imagem - Sessão da Tarde exibe um dos filmes mais aclamados da Disney nesta terça-feira (30 de dezembro)
04

Sessão da Tarde exibe um dos filmes mais aclamados da Disney nesta terça-feira (30 de dezembro)