Condutora de minivan envolvida em acidente que matou 11 pessoas na BR-101 estava grávida

Elaine Sanoli
Wladmir Pinheiro
Publicado em 29 de dezembro de 2025 às 16:40
A condutora da minivan envolvida no acidente que deixou 11 pessoas mortas na BR-101 estava grávida. O veículo colidiu com uma caminhonete na manhã do último sábado (27), em um trecho do município de Mucuri, no extremo sul da Bahia. Todos os ocupantes dos dois veículos morreram no acidente.
Flávia Oliveira Santos era mãe de Maria Alice de Jesus, de 9 anos, que chegou a ser socorrida com vida para um hospital no norte do Espírito Santo, mas morreu em seguida.
Baianos vítimas de acidente na BR-101
As outras vítimas baianas são:
Os baianos viajavam em uma minivan e seguiam no sentido Vitória (ES). De acordo com a Prefeitura de Mucuri, todos moravam no distrito de Itabatã. Eles viajavam para passar o Réveillon na praia de Costa Dourada, no litoral sul do município.
Os corpos de Eunice Oliveira Santos, Laura Santos Gomes, de 9 anos, e Aurora Santos Gomes, de 9 meses, as únicas vítimas do acidente que não tiveram os corpos carbonizados, foram enterrados no domingo (28) em um cemitério do distrito de Itabatã, em Mucuri.
Acidente na BR-101 causa morte de 11 pessoas na Bahia
Os corpos das demais vítimas ficaram carbonizados após os veículos pegarem fogo com a colisão frontal e aguardaram identificação no Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Teixeira de Freitas.
Na caminhonete Chevrolet S10, estavam Olívio Salezze, de 90 anos; Irene Salezze, de 87; e Augusto Salezze Netto, de 69 anos. Segundo a TV Gazeta, Augusto levaria os pais para passar as festas de fim de ano com a irmã, que mora em Mucuri, no sul da Bahia. Os corpos de Olívio, Irene e Augusto também ficaram carbonizados e foram levados para o Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Teixeira de Freitas, sendo liberados para sepultamento apenas na madrugada desta segunda-feira (29). Eles foram enterrados em Linhares, no Espírito Santo.
Família vítima de acidente na BR-101
O caso é acompanhado pela Polícia Civil e pela Polícia Rodoviária Federal. As causas do acidente ainda não foram oficialmente definidas. Em entrevista à TV Bahia, o inspetor Marcelo Batista, da PRF, afirmou que só a perícia poderá apontar responsabilidades. Ele citou hipóteses como ultrapassagem indevida, desatenção, problema mecânico ou estouro de pneu, mas ressaltou que os vestígios no local indicam invasão da contramão pela minivan.