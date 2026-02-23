Acesse sua conta
Dois homens morrem em troca de tiros com a PM no Uruguai

Armas e drogas foram apreendidas

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 23 de fevereiro de 2026 às 06:56

Polícia Militar
Polícia Militar Crédito: Divulgação

Dois homens morreram após uma troca de tiros com policiais militares na madrugada deste domingo (22), no bairro do Uruguai, em Salvador.

Segundo a Polícia Militar, equipes da Rondep realizavam policiamento tático na Rua Resende Costa, na localidade conhecida como Fundão, quando avistaram vários homens armados. Ao perceberem a aproximação da viatura, os suspeitos teriam efetuado disparos contra os policiais.

Houve revide e, após o cessar-fogo e varredura na área, dois homens foram encontrados feridos ao solo. Eles foram socorridos para o Hospital Ernesto Simões Filho, mas não resistiram aos ferimentos.

Com os suspeitos, foram apreendidos uma submetralhadora calibre 9mm, uma pistola calibre 9mm, sete munições, 55 porções de cocaína, 45 frascos de lança-perfume, um acendedor de lança-perfume, uma tesoura, três celulares, uma bolsa e dinheiro em espécie.

A ocorrência foi registrada pela Delegacia de Homicídios Múltiplos como mortes por intervenção legal de agente da segurança pública. Guias periciais e de remoção foram expedidas.

Todo o material apreendido foi encaminhado ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), onde o caso será investigado.

