INSS inicia pagamento de benefícios de fevereiro nesta segunda-feira (23)

Datas variam conforme o número final do cartão de benefício

Esther Morais

Publicado em 23 de fevereiro de 2026 às 06:38

INSS inicia pagamento de benefícios de fevereiro nesta segunda-feira (23) Crédito: Shutterstock

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começa a pagar, nesta segunda-feira (23), os benefícios e auxílios referentes ao mês de fevereiro. As datas seguem o calendário oficial divulgado no fim do ano passado, e é fundamental que os segurados fiquem atentos ao dia correto de recebimento.

Para verificar a data de pagamento, o beneficiário deve observar o número final do cartão de benefício, desconsiderando o dígito verificador que aparece após o traço. Por exemplo, se o número for 0108-4, o dígito a ser considerado é o 8.

Os pagamentos para quem recebe até um salário mínimo começam em 23 de fevereiro e seguem até 6 de março. Já os segurados que ganham acima de um salário mínimo terão os valores creditados entre os dias 2 e 6 de março.

Calendário para quem recebe até 1 salário mínimo:

Final 1 — 23 de fevereiro

Final 2 — 24 de fevereiro

Final 3 — 25 de fevereiro

Final 4 — 26 de fevereiro

Final 5 — 27 de fevereiro

Final 6 — 2 de março

Final 7 — 3 de março

Final 8 — 4 de março

Final 9 — 5 de março

Final 0 — 6 de março

Calendário para quem recebe acima de 1 salário mínimo:

Finais 1 e 6 — 2 de março

Finais 2 e 7 — 3 de março

Finais 3 e 8 — 4 de março

Finais 4 e 9 — 5 de março

Finais 5 e 0 — 6 de março