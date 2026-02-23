INSS inicia pagamento de benefícios de fevereiro nesta segunda-feira (23)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 23 de fevereiro de 2026 às 06:38
O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começa a pagar, nesta segunda-feira (23), os benefícios e auxílios referentes ao mês de fevereiro. As datas seguem o calendário oficial divulgado no fim do ano passado, e é fundamental que os segurados fiquem atentos ao dia correto de recebimento.
Para verificar a data de pagamento, o beneficiário deve observar o número final do cartão de benefício, desconsiderando o dígito verificador que aparece após o traço. Por exemplo, se o número for 0108-4, o dígito a ser considerado é o 8.
Os pagamentos para quem recebe até um salário mínimo começam em 23 de fevereiro e seguem até 6 de março. Já os segurados que ganham acima de um salário mínimo terão os valores creditados entre os dias 2 e 6 de março.
Final 1 — 23 de fevereiro
Final 2 — 24 de fevereiro
Final 3 — 25 de fevereiro
Final 4 — 26 de fevereiro
Final 5 — 27 de fevereiro
Final 6 — 2 de março
Final 7 — 3 de março
Final 8 — 4 de março
Final 9 — 5 de março
Final 0 — 6 de março
Finais 1 e 6 — 2 de março
Finais 2 e 7 — 3 de março
Finais 3 e 8 — 4 de março
Finais 4 e 9 — 5 de março
Finais 5 e 0 — 6 de março
Para consultar o número do cartão do benefício, o cidadão pode acessar o site ou aplicativo Meu INSS e selecionar o serviço “Extrato de pagamento”. Também é possível obter informações pela Central 135, que funciona de segunda a sábado, das 7h às 22h.