Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

INSS inicia pagamento de benefícios de fevereiro nesta segunda-feira (23)

Datas variam conforme o número final do cartão de benefício

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 23 de fevereiro de 2026 às 06:38

Governo federal encerra debate sobre 14º salário de aposentados do INSS
INSS inicia pagamento de benefícios de fevereiro nesta segunda-feira (23) Crédito: Shutterstock

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começa a pagar, nesta segunda-feira (23), os benefícios e auxílios referentes ao mês de fevereiro. As datas seguem o calendário oficial divulgado no fim do ano passado, e é fundamental que os segurados fiquem atentos ao dia correto de recebimento.

Para verificar a data de pagamento, o beneficiário deve observar o número final do cartão de benefício, desconsiderando o dígito verificador que aparece após o traço. Por exemplo, se o número for 0108-4, o dígito a ser considerado é o 8.

Como simular sua aposentadoria no INSS

Passo a passo para acessar o simulador: por Reprodução
Acesse o Meu INSS; por Imagem: rafastockbr | Shutterstock
Informe CPF e senha; por Imagem: rafastockbr | Shutterstock
MeClique em “Do que você precisa?” e digite Simular Aposentadoria;uINSS por Shutterstock
Confira as simulações para as regras anteriores e posteriores à Reforma; por Rafa Neddermeyer/ Agência Brasil
Clique em “Baixar PDF” para visualizar os detalhes. por Divulgação
Todo o processo é feito pela internet, sem necessidade de comparecer a uma agência do INSS. por Divulgação/INSS
1 de 7
Passo a passo para acessar o simulador: por Reprodução

Os pagamentos para quem recebe até um salário mínimo começam em 23 de fevereiro e seguem até 6 de março. Já os segurados que ganham acima de um salário mínimo terão os valores creditados entre os dias 2 e 6 de março.

Calendário para quem recebe até 1 salário mínimo:

Final 1 — 23 de fevereiro

Final 2 — 24 de fevereiro

Final 3 — 25 de fevereiro

Final 4 — 26 de fevereiro

Final 5 — 27 de fevereiro

Final 6 — 2 de março

Final 7 — 3 de março

Final 8 — 4 de março

Final 9 — 5 de março

Final 0 — 6 de março

Calendário para quem recebe acima de 1 salário mínimo:

Finais 1 e 6 — 2 de março

Finais 2 e 7 — 3 de março

Finais 3 e 8 — 4 de março

Finais 4 e 9 — 5 de março

Finais 5 e 0 — 6 de março

Para consultar o número do cartão do benefício, o cidadão pode acessar o site ou aplicativo Meu INSS e selecionar o serviço “Extrato de pagamento”. Também é possível obter informações pela Central 135, que funciona de segunda a sábado, das 7h às 22h.

Leia mais

Imagem - Inmet: 43 cidades na Bahia entram em alerta laranja para chuvas intensas

Inmet: 43 cidades na Bahia entram em alerta laranja para chuvas intensas

Imagem - Desconto de 15% no IPVA termina nesta semana

Desconto de 15% no IPVA termina nesta semana

Tags:

Inss

Mais recentes

Imagem - Lancha envolvida em acidente com seis mortos errou caminho e fazia retorno quando atingiu píer: 'eu gritei: vai bater'

Lancha envolvida em acidente com seis mortos errou caminho e fazia retorno quando atingiu píer: 'eu gritei: vai bater'
Imagem - Militares são condenados por furto de picanha, contrafilé e alcatra do quartel

Militares são condenados por furto de picanha, contrafilé e alcatra do quartel
Imagem - Polícia identifica soldado da PM como autor dos sete tiros que mataram cachorro caramelo

Polícia identifica soldado da PM como autor dos sete tiros que mataram cachorro caramelo

MAIS LIDAS

Imagem - Quem é Gerardo Renault, pai de Ana Paula e pivô de briga com Cowboy no BBB 26
01

Quem é Gerardo Renault, pai de Ana Paula e pivô de briga com Cowboy no BBB 26

Imagem - Homem simula sequestro para a esposa e é encontrado pela polícia em motel com amante
02

Homem simula sequestro para a esposa e é encontrado pela polícia em motel com amante

Imagem - Bridgerton confirma retorno de personagem na 4ª temporada e anima fãs
03

Bridgerton confirma retorno de personagem na 4ª temporada e anima fãs

Imagem - Polícia identifica soldado da PM como autor dos sete tiros que mataram cachorro caramelo
04

Polícia identifica soldado da PM como autor dos sete tiros que mataram cachorro caramelo