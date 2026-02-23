Acesse sua conta
Turista alcoolizado entra na contramão, atropela e mata PM de folga

Cabo de 39 anos pilotava moto quando foi atingido por carro; caso ocorreu em São Paulo

  Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 23 de fevereiro de 2026 às 08:15

PM estava pilotando moto
PM estava pilotando moto Crédito: Reprodução

Um policial militar de folga morreu após ser atropelado por um motorista português alcoolizado, na manhã de domingo (22), no cruzamento da Avenida São Miguel com a Rua Itamarati de Minas, na Zona Leste de São Paulo (SP).

A vítima foi identificada como o cabo Diego Richard Ferreira de Souza, de 39 anos. Ele pilotava uma motocicleta particular, uma Triumph, quando foi atingido por um carro Hyundai conduzido por um turista de 26 anos.

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento da colisão. O automóvel deu seta e virou lentamente para entrar na contramão da via, atingindo a moto que trafegava pela faixa da direita da avenida. Com o impacto, o policial foi arremessado contra o muro de um imóvel na esquina. Ele estava de capacete e vestia roupas civis.

IMAGENS FORTES: turista alcoolizado entra na contramão, atropela e mata PM de folga

O cabo chegou a ser socorrido por uma ambulância e encaminhado ao Hospital Ermelino Matarazzo, mas não resistiu aos ferimentos. Segundo informações, ele retornava do trabalho no momento do acidente.

Motorista foi submetido ao bafômetro

De acordo com a Polícia Militar do Estado de São Paulo, o motorista teria tentado deixar o local sem prestar socorro, mas foi detido por testemunhas até a chegada da equipe policial.

O condutor realizou o teste do bafômetro, que apontou 0,27 mg/l de álcool por litro de ar expelido, confirmando ingestão de bebida alcoólica antes de dirigir. Ele foi encaminhado ao 24º Distrito Policial de Ermelino Matarazzo, onde prestou depoimento.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP) informou que o motorista e a passageira, de 23 anos, permaneceram no local, prestaram socorro e aguardaram a chegada da PM. Após serem ouvidos na delegacia, ambos foram liberados.

Acidente

