Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Mãe é presa por abandonar filho cadeirante de 11 anos para ir beber

Mulher voltou ao imóvel com sinais de embriaguez e acabou detida

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 23 de fevereiro de 2026 às 08:00

Polícia Militar de Minas Gerais
Polícia Militar de Minas Gerais Crédito: Divulgação

Uma mulher de 39 anos foi detida na noite de sábado (21) em Nova Era, interior de Minas Gerais, sob suspeita de ter deixado o próprio filho, de 11 anos, sozinho em uma casa às margens da MG-120, no bairro Vila Santa Rosa.

De acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais, a equipe foi acionada após denúncia informando que uma criança estaria desacompanhada no imóvel. Ao chegarem ao endereço, os militares confirmaram que o garoto estava sozinho. Ele é cadeirante, apresenta problemas psiquiátricos e faz uso de medicação controlada.

O Conselho Tutelar foi chamado e adotou as providências necessárias, incluindo o acolhimento do menino e a aplicação das medidas de proteção previstas.

Mais tarde, a mãe retornou à residência com sinais de embriaguez e recebeu voz de prisão pelo crime de abandono de incapaz. Conforme a polícia, durante a condução foi preciso empregar força moderada e proporcional para contê-la, em razão da resistência apresentada.

Ela foi levada a uma unidade hospitalar para atendimento médico e, após ser liberada, encaminhada à Delegacia da Polícia Civil de Minas Gerais, em João Monlevade.

Mais recentes

Imagem - Lancha envolvida em acidente com seis mortos errou caminho e fazia retorno quando atingiu píer: 'eu gritei: vai bater'

Lancha envolvida em acidente com seis mortos errou caminho e fazia retorno quando atingiu píer: 'eu gritei: vai bater'
Imagem - Militares são condenados por furto de picanha, contrafilé e alcatra do quartel

Militares são condenados por furto de picanha, contrafilé e alcatra do quartel
Imagem - Polícia identifica soldado da PM como autor dos sete tiros que mataram cachorro caramelo

Polícia identifica soldado da PM como autor dos sete tiros que mataram cachorro caramelo

MAIS LIDAS

Imagem - Quem é Gerardo Renault, pai de Ana Paula e pivô de briga com Cowboy no BBB 26
01

Quem é Gerardo Renault, pai de Ana Paula e pivô de briga com Cowboy no BBB 26

Imagem - Homem simula sequestro para a esposa e é encontrado pela polícia em motel com amante
02

Homem simula sequestro para a esposa e é encontrado pela polícia em motel com amante

Imagem - Bridgerton confirma retorno de personagem na 4ª temporada e anima fãs
03

Bridgerton confirma retorno de personagem na 4ª temporada e anima fãs

Imagem - Polícia identifica soldado da PM como autor dos sete tiros que mataram cachorro caramelo
04

Polícia identifica soldado da PM como autor dos sete tiros que mataram cachorro caramelo