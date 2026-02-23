FLAGRANTE

Mãe é presa por abandonar filho cadeirante de 11 anos para ir beber

Mulher voltou ao imóvel com sinais de embriaguez e acabou detida

Carol Neves

Publicado em 23 de fevereiro de 2026 às 08:00

Polícia Militar de Minas Gerais Crédito: Divulgação

Uma mulher de 39 anos foi detida na noite de sábado (21) em Nova Era, interior de Minas Gerais, sob suspeita de ter deixado o próprio filho, de 11 anos, sozinho em uma casa às margens da MG-120, no bairro Vila Santa Rosa.

De acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais, a equipe foi acionada após denúncia informando que uma criança estaria desacompanhada no imóvel. Ao chegarem ao endereço, os militares confirmaram que o garoto estava sozinho. Ele é cadeirante, apresenta problemas psiquiátricos e faz uso de medicação controlada.

O Conselho Tutelar foi chamado e adotou as providências necessárias, incluindo o acolhimento do menino e a aplicação das medidas de proteção previstas.

Mais tarde, a mãe retornou à residência com sinais de embriaguez e recebeu voz de prisão pelo crime de abandono de incapaz. Conforme a polícia, durante a condução foi preciso empregar força moderada e proporcional para contê-la, em razão da resistência apresentada.