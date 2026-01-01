NA NIGÉRIA

Motorista pode ser processado por acidente fatal envolvendo medalhista olímpico

Condutor do veículo de Anthony Joshua é investigado por direção irresponsável após colisão que deixou duas vítimas fatais na Nigéria

Pedro Carreiro

Publicado em 1 de janeiro de 2026 às 15:09

O boxeador Anthony Joshua é retirado de veículo após acidente na Nigéria Crédito: Reprodução/X

O motorista que conduzia o veículo do boxeador Anthony Joshua pode ser processado por direção irresponsável após um grave acidente automobilístico que resultou na morte de duas pessoas, na última segunda-feira (29), em Lagos, na Nigéria. De acordo com o jornal britânico The Sun, o condutor recebeu alta hospitalar na quarta-feira (31), prestou depoimento à polícia local e passou a ser alvo formal da investigação.

Relatórios preliminares da Corporação de Segurança de Estradas Federais da Nigéria indicam que o motorista teria excedido o limite de velocidade e realizado uma ultrapassagem perigosa pouco antes da colisão, condutas que configuram crime pela legislação do país. As autoridades também informaram que um dos pneus do SUV Lexus em que Joshua estava teria estourado instantes antes do impacto, o que pode ter contribuído para a perda de controle do veículo.

O acidente ocorreu na rodovia Lagos-Ibadan, quando o carro colidiu com um caminhão que estaria parado no acostamento. A polícia nigeriana busca agora o motorista do caminhão, que fugiu do local após a batida. O veículo de carga foi apreendido para perícia, e o caso segue sob investigação para esclarecimento completo das circunstâncias.

Anthony Joshua, medalhista de ouro nos Jogos Olímpicos de Londres-2012 e ex-campeão mundial dos pesos pesados, estava sentado no banco traseiro e sofreu apenas ferimentos leves. O boxeador permanece em observação médica. O motorista e Joshua ocupavam o lado esquerdo do veículo e sobreviveram ao acidente, enquanto dois passageiros que estavam do lado direito morreram no local.