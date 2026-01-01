De férias na Bahia, Memphis Depay rebate provocação de torcedor do Palmeiras

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Publicado em 1 de janeiro de 2026 às 09:35
Memphis Depay está passando férias em Itacaré, no sul da Bahia, e foi provocado por um torcedor do Palmeiras. Ídolo do Corinthians, o holandês não hesitou e respondeu ao “rival”.
No vídeo, é possível ver que o atacante está deixando o mar quando um homem com a camisa do Verdão aparece comentando sobre os títulos do Alviverde. Sem hesitar, ele mostra o polegar para baixo, reprovando as palavras.
