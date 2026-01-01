ITACARÉ

De férias na Bahia, Memphis Depay rebate provocação de torcedor do Palmeiras

Palmeiras Ídolo do Corinthians, o holandês Memphis Depay respondeu à provocação de um torcedor do Palmeiras na Bahia

Publicado em 1 de janeiro de 2026 às 09:35

Memphis Depay está passando férias em Itacaré, no sul da Bahia, e foi provocado por um torcedor do Palmeiras. Ídolo do Corinthians, o holandês não hesitou e respondeu ao “rival”.

No vídeo, é possível ver que o atacante está deixando o mar quando um homem com a camisa do Verdão aparece comentando sobre os títulos do Alviverde. Sem hesitar, ele mostra o polegar para baixo, reprovando as palavras.

Memphis Depay, do Corinthians, curtindo um dia de praia em Itacaré, sul da Bahia.



?️Reprodução pic.twitter.com/TGkXMm9mFK — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) December 31, 2025