Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

De férias na Bahia, Memphis Depay rebate provocação de torcedor do Palmeiras

Palmeiras Ídolo do Corinthians, o holandês Memphis Depay respondeu à provocação de um torcedor do Palmeiras na Bahia

  • Foto do(a) author(a) Metrópoles Esporte

  • Metrópoles Esporte

Publicado em 1 de janeiro de 2026 às 09:35

Memphis Depay rebate provocação de torcedor do Crédito: Reprodução

Memphis Depay está passando férias em Itacaré, no sul da Bahia, e foi provocado por um torcedor do Palmeiras. Ídolo do Corinthians, o holandês não hesitou e respondeu ao “rival”.

No vídeo, é possível ver que o atacante está deixando o mar quando um homem com a camisa do Verdão aparece comentando sobre os títulos do Alviverde. Sem hesitar, ele mostra o polegar para baixo, reprovando as palavras. 

LEIA MAIS SOBRE O JOGADOR

Herói do título, Memphis acumula milhões em prêmios no Corinthians; veja valores

Corinthians pede para Memphis deixar hotel de luxo que custa R$ 250 mil mensais

Mulher revela estar grávida do atacante do Corinthians Memphis Depay e diz que jogador sumiu, diz coluna

Maisa quebra silêncio sobre rumores de affair com Memphis Depay, do Corinthians

Mansão, carro blindado e classe executiva: os detalhes polêmicos do contrato de Memphis

Leia mais no portal Metrópoles, parceiro do Jornal CORREIO

Mais recentes

Imagem - Dos gramados para a TV: 10 séries para quem é fã de futebol

Dos gramados para a TV: 10 séries para quem é fã de futebol
Imagem - Muito além dos campos, quadras, pistas e ringues: 10 filmes imperdíveis sobre esportes

Muito além dos campos, quadras, pistas e ringues: 10 filmes imperdíveis sobre esportes
Imagem - Jogador do Fortaleza se envolve em confusão na virada do ano e registra B.O.

Jogador do Fortaleza se envolve em confusão na virada do ano e registra B.O.

MAIS LIDAS

Imagem - Concurso 2955: Confira o resultado da Mega-Sena da Virada
01

Concurso 2955: Confira o resultado da Mega-Sena da Virada

Imagem - Seis apostas acertam a Mega da Virada 2025 e dividem maior prêmio da história
02

Seis apostas acertam a Mega da Virada 2025 e dividem maior prêmio da história

Imagem - Aposta premiada da Mega da Virada foi feita na divisa do Brasil com o Paraguai
03

Aposta premiada da Mega da Virada foi feita na divisa do Brasil com o Paraguai

Imagem - Concurso 3576: confira o resultado da Lotofácil de hoje (1° de janeiro de 2026)
04

Concurso 3576: confira o resultado da Lotofácil de hoje (1° de janeiro de 2026)