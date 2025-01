FUTEBOL

Mansão, carro blindado e classe executiva: os detalhes polêmicos do contrato de Memphis

Várias regalias estão previstas em cláusulas no contrato do jogador com o Corinthians

Giuliana Mancini

Publicado em 24 de janeiro de 2025 às 12:29

Memphis Depay comemora após marcar gol pelo Corinthians Crédito: Rodrigo Coca/Agência Corinthians

Mansão, chef de cozinha, carros blindados, camisa 10 obrigatória e camarote na Neo Química Arena. O contrato de Memphis Depay com o Corinthians tem o valor total que pode chegar a R$ 120 milhões, contando com os bônus - mas não para por aí. Além do valor astronômico, o vínculo prevê ainda um alto número de regalias, o que gerou polêmica entre os torcedores.>

As informações são do site UOL. De acordo com o portal, o clube paulista precisa ceder ao holandês uma casa em condomínio fechado; um apartamento para seu assessor; segurança particular armada; dois carros blindados com um motorista particular para cada veículo; 24 passagens aéreas de classe executiva entre Brasil e Europa; um cozinheiro particular; e um camarote (skybox) na Neo Química Arena.>

Além das regalias, o contrato obriga o Corinthians a ceder a camisa 10 para Memphis a partir de 2025. Desde a temporada passada, Rodrigo Garro é quem usa o número. Ano passado, o argentino recebeu os prêmios de melhor meia do Campeonato Brasileiro e Craque da Galera.>

Se o contrato alcançar o valor máximo, o Timão terá que abrir os cofres para pagar o jogador. Patrocinadora máster do clube, a Esportes da Sorte arcará com R$ 57 milhões. Ou seja, como o total pode alcançar a casa dos R$ 120 milhões, com luvas e premiações, o clube ainda teria que desembolsar R$ 63 milhões.>

Memphis, aliás, pode receber mais de R$ 3.150.402 em premiações só para ser relacionado para 50% dos jogos durante a vigência do contrato, segundo o UOL. O valor independe de ele ser utilizado nas partidas ou não. Se for relacionado para 60% das partidas, levará mais R$ 1.575.201 e, se atingir 70%, receberá outros R$ 1.575.20, podendo chegar a R$ 6,3 milhões.>

O holandês ainda pode deixar o Corinthians a qualquer momento. Ele precisaria apenas pagar 5 milhões de euros (aproximadamente R$ 30 milhões na cotação atual) para romper o contrato sem dificuldades.>