COPINHA 2025

Saiba quais são os sete recordes que podem ser batidos na final da Copinha

São Paulo e Corinthians se enfrentam na decisão deste sábado (25), no estádio Pacaembu

Marina Branco

Publicado em 24 de janeiro de 2025 às 11:24

Troféu da Copinha: torneio terá final no Pacaembu Crédito: Rebeca Reis/Ag. Paulistão

Se tem um campeonato que promete ser recheado de recordes batidos, é a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Ou melhor, sua final, que reunirá diversas situações inéditas neste sábado (25), no embate entre São Paulo e Corinthians, clássicos no torneio de base mais importante do futebol nacional. >

Em sua 55ª edição, a Copinha chegará com diversos enredos de filme. Em campo, juntas, as histórias do maior artilheiro da história da Copinha nos últimos 35 anos, da reafirmação de uma equipe como maior vencedora da história e do desempate da maior rivalidade que o campeonato já teve em finais encantarão o público, prometendo um jogo emocionante em qualquer que seja o resultado. >

São sete marcas que podem ser alcançadas em um só dia pelos dois possíveis campeões. Caso o Corinthians vença, o maior vencedor da Copinha alcançará seu décimo segundo título, mais que o dobro de Fluminense e Internacional, com cinco Copinhas cada.>

Outro possível recorde batido com a conquista corinthiana é a marca de sétima vez em que um time leva duas edições consecutivas da Copinha. O Timão se uniria a ele mesmo em 1969 e 1970 e 2004 e 2005, ao Atlético-MG em 1975 e 1976, ao Ponte Preta em 1981 e 1982, ao Santos em 2013 e 2014 e ao Palmeiras em 2022 e 2023. Assim, o Corinthians já é o clube que venceu mais vezes consecutivas, e pode ampliar essa conquista.>

Se o resultado favorecer o São Paulo, por outro lado, a equipe conquistará seu quinto troféu, alcançando a posição de segundo maior vencedor empatado com Fluminense e Internacional - no entanto, terá disputado mais finais do que ambos.>

Outro recorde que pode ser batido é por Ryan Francisco, que tem a chance de se tornar o maior artilheiro de uma edição da Copinha nos últimos 35 anos. Caso ele marque dois gols na final, ele alcançará a marca de 12 gols, igualando Sinval, pela Portuguesa, em 1991.>

Mas há um marco que sem dúvidas será alcançado: com a realização da final, o embate entre São Paulo e Corinthians se tornará o que aconteceu mais vezes na história da Copinha, alcançando sua terceira reincidência. Esse, inclusive, será o desempate, já que o tricolor levou em 1993, e o alvinegro conseguiu em 2004. >

Qualquer que seja o resultado, um time de São Paulo alcançará seu 34º título, se reafirmando como estado com mais Copinhas. Hoje, São Paulo tem mais que o dobro de troféus quando comparado aos outros estados, fazendo frente a dez do Rio de Janeiro, cinco de Minas Gerais, cinco do Rio Grande do Sul e um de Santa Catarina.>