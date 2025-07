EM SALVADOR

Associações e cooperativas se solidarizam com catadora vítima de atentado a tiros

Anamone dos Santos é líder do Movimento Nacional dos Catadores de Salvador e integrante da Associação Nacional dos Catadores no Estado da Bahia (Ancat)

O Fórum Estadual Lixo e Cidadania da Bahia (FLC-BA), que reúne o Centro de Arte e Meio Ambiente (Cama) e associações e cooperativas de catadores e catadoras de materiais recicláveis do estado, manifestaram solidariedade à companheira Anamone dos Santos, catadora e liderança do Movimento Nacional dos Catadores e Catadoras de Materiais Recicláveis (MNCR), vítima de atentado na noite dessa terça-feira (1º), nas dependências da Cata Bahia, no Subúrbio Ferroviário de Salvador.>