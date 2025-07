POLÍTICA

'Espero que Lula não esteja também vivendo na Jerolândia', diz ACM Neto sobre a ponte Salvador-Itaparica

O ex-prefeito de Salvador e vice-presidente nacional do União Brasil, ACM Neto, rebateu com ironia a declaração do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que afirmou nesta terça-feira (2), durante entrevista na capital baiana, que “finalmente saiu a ponte Salvador-Itaparica”.>