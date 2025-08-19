POLÍTICA

União Brasil e PP oficializam super federação durante convenção partidária

Bloco político nasce como o grupo mais forte do Congresso Nacional

Rodrigo Daniel Silva

Publicado em 19 de agosto de 2025 às 20:51

Principais lideranças do União Brasil e do PP participaram da convenção, em Brasília, que formalizou a federação União Progressista Crédito: Divulgação

Foi oficializada, nesta terça-feira (19), a superfederação formada por União Brasil e PP. O evento, realizado em Brasília, reuniu as principais lideranças políticas das duas siglas, entre elas o vice-presidente nacional do União Brasil, ACM Neto, e o prefeito de Salvador, Bruno Reis.

Batizada de União Progressista (UPb), a federação reúne 109 deputados federais, 15 senadores - a senadora Margareth Buzetti (MT) deixará o PSD para se filiar ao PP na quinta-feira (21) -, sete governadores - entre eles Eduardo Riedel, que saiu do PSDB para o PP -, quatro vice-governadores, 186 deputados estaduais, quatro distritais, além de 1.335 prefeitos e 12.398 vereadores em todo o país.

A federação também controlará a maior fatia dos fundos partidário e eleitoral, além do maior tempo de propaganda em rádio e TV.

Em seu discurso, ACM Neto afirmou que o novo grupo político “fazia história” e defendeu que a federação adote uma posição firme de oposição ao PT e ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Ele disse que “o momento de hoje do Brasil não abre espaço para a indecisão” e criticou a gestão petista ao classificá-la como “governo do atraso, que gasta muito e gasta mal”.

“Se quisermos que o nosso lado seja o lado do povo brasileiro, nós temos que ter consciência que o nosso lado é o lado contra o PT, contra o governo que aí está”, ressaltou ele. Neto concluiu destacando que espera ver a federação decisiva na eleição do próximo presidente da República, “que não será do PT e que sairá dessa federação”.

Na parte da manhã, os partidos realizaram encontros separados para oficializar a decisão. À tarde, ocorreu a primeira convenção do União Progressista. O presidente do União Brasil e da nova federação, Antonio Rueda, declarou que a sigla “não é apenas a soma de duas siglas, é a bússola ao centro da política brasileira”. Ele prometeu unir responsabilidade fiscal e social para “liderar um choque de prosperidade”.

O prefeito Bruno Reis afirmou que “a federação vai contribuir de forma decisiva para o futuro do Brasil e para o futuro da Bahia”.

Já o presidente nacional do PP, Ciro Nogueira, disse que no início das negociações muitos duvidaram da viabilidade da federação. Chamando ACM Neto de “futuro governador da Bahia”, ressaltou: “Diziam que seria impossível. Pois hoje, com esse auditório lotado, é a prova de que a política é a arte de construir o que ainda não existe, mas que precisa acontecer”.

Cacá Leão, presidente do PP em Salvador e secretário municipal de Governo, destacou a força que o bloco terá na Bahia em 2026. “A partir de agora, deste dia histórico, nossa missão é ser um pilar da democracia brasileira (...) e marcharemos, juntos, na pré-candidatura de ACM Neto ao governo do estado”.

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e o ex-ministro Ciro Gomes, que deve disputar o governo do Ceará pelo PSDB no próximo ano, também participaram do evento. Os dois se cumprimentaram com abraços.

As federações partidárias são uniões de dois ou mais partidos que passam a atuar como um só por, no mínimo, quatro anos. Após a convenção desta terça, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) avaliará o pedido de registro da União Progressista. Embora não haja prazo legal, a expectativa é que a decisão saia em até dois meses.