POLÍTICA

Pastor Isidório passa mal e é internado em hospital de Salvador

Parlamentar foi diagnosticado com nasofaringite

Millena Marques

Publicado em 19 de agosto de 2025 às 07:41

Pastor Sargento Isidório (Avante-BA) Crédito: Agência Câmara

O deputado federal Pastor Sargento Isidório (Avante) foi internado no Hospital do Subúrbio, em Salvador, após apresentar uma forte dor no peito e um mal-estar na tarde de segunda-feira (18). O parlamentar recebeu alta no mesmo dia.

De acordo com a assessoria do deputado, Isidório estava há mais de cinco dias com uma intensa tosse. Devido ao agravamento dos sintomas, ele foi encaminhado para atendimento médico.

No hospital, o parlamentar foi diagnosticado com nasofaringite, provavelmente de origem viral, apresentando sintomas como tosse persistente, prostração e perda temporária da voz.