Pastor Isidório passa mal e é internado em hospital de Salvador

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 19 de agosto de 2025 às 07:41
O deputado federal Pastor Sargento Isidório (Avante) foi internado no Hospital do Subúrbio, em Salvador, após apresentar uma forte dor no peito e um mal-estar na tarde de segunda-feira (18). O parlamentar recebeu alta no mesmo dia.
De acordo com a assessoria do deputado, Isidório estava há mais de cinco dias com uma intensa tosse. Devido ao agravamento dos sintomas, ele foi encaminhado para atendimento médico.
No hospital, o parlamentar foi diagnosticado com nasofaringite, provavelmente de origem viral, apresentando sintomas como tosse persistente, prostração e perda temporária da voz.
“Conforme orientação médica, o tratamento seguirá sendo realizado em casa, com os devidos cuidados. A assessoria agradece a todos pelas mensagens de solidariedade e orações”, diz trecho da nota publicada nas redes sociais.