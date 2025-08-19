Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Pastor Isidório passa mal e é internado em hospital de Salvador

Parlamentar foi diagnosticado com nasofaringite

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 19 de agosto de 2025 às 07:41

Pastor Sargento Isidório (Avante-BA)
Pastor Sargento Isidório (Avante-BA) Crédito: Agência Câmara

O deputado federal Pastor Sargento Isidório (Avante) foi internado no Hospital do Subúrbio, em Salvador, após apresentar uma forte dor no peito e um mal-estar na tarde de segunda-feira (18). O parlamentar recebeu alta no mesmo dia.

De acordo com a assessoria do deputado, Isidório estava há mais de cinco dias com uma intensa tosse. Devido ao agravamento dos sintomas, ele foi encaminhado para atendimento médico.

No hospital, o parlamentar foi diagnosticado com nasofaringite, provavelmente de origem viral, apresentando sintomas como tosse persistente, prostração e perda temporária da voz.

“Conforme orientação médica, o tratamento seguirá sendo realizado em casa, com os devidos cuidados. A assessoria agradece a todos pelas mensagens de solidariedade e orações”, diz trecho da nota publicada nas redes sociais.

Leia mais

Imagem - Pastor Isidório reclama com esposa sobre abstinência sexual: 'Homem não é frangalho'

Pastor Isidório reclama com esposa sobre abstinência sexual: 'Homem não é frangalho'

Imagem - 'Ex-gay', Pastor Isidório vota pela proibição do casamento homoafetivo

'Ex-gay', Pastor Isidório vota pela proibição do casamento homoafetivo

Mais recentes

Imagem - Convenção partidária oficializa hoje super federação entre União Brasil e Progressistas

Convenção partidária oficializa hoje super federação entre União Brasil e Progressistas
Imagem - Zanin marca julgamento de Bolsonaro no STF; veja quando vai começar

Zanin marca julgamento de Bolsonaro no STF; veja quando vai começar
Imagem - 'Resposta à ação da polícia', diz Jerônimo sobre os mais de 30 tiroteios em menos de 1 mês em Salvador e RMS

'Resposta à ação da polícia', diz Jerônimo sobre os mais de 30 tiroteios em menos de 1 mês em Salvador e RMS

MAIS LIDAS

Imagem - Só se vê na Bahia: mais um poste é instalado no meio de rodovia, desta vez, federal
01

Só se vê na Bahia: mais um poste é instalado no meio de rodovia, desta vez, federal

Imagem - Marcos Felipe brilha em estreia na Turquia e é escolhido melhor em campo
02

Marcos Felipe brilha em estreia na Turquia e é escolhido melhor em campo

Imagem - Mais de 30 aves silvestres são apreendidas em Dias d’Ávila
03

Mais de 30 aves silvestres são apreendidas em Dias d’Ávila

Imagem - ITA prorroga inscrições para concurso com 75 vagas e salários de até R$ 13,2 mil
04

ITA prorroga inscrições para concurso com 75 vagas e salários de até R$ 13,2 mil