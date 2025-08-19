Acesse sua conta
Prefeitura abre inscrições para concurso com 35 vagas e salários de até R$ 9,2 mil

Vagas são para candidatos com nível fundamental, médio e superior

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 19 de agosto de 2025 às 09:33

Vagas são para Prefeitura de Riacho de Santo Antônio Crédito: Reprodução

A Prefeitura de Riacho de Santo Antônio, no interior da Paraíba, está com inscrições abertas para um concurso público com35 vagas imediatas e salários que chegam até R$ 9,2 mil. No certame, há vagas disponíveis para candidatos com nível fundamental, médio e superior, de acordo com o edital divulgado pela gestão.

A vaga com maior remuneração inicial é para médico clínico geral, que tem salário estabelecido em R$9.266,40 com uma jornada de trabalho de 30 horas semanais. Outros destaques são as vagas para professores de matemática e português, com o salário inicial de R$ 3.713,01 pelas mesmas 30 horas de trabalho. Veja todas as vagas abaixo:

Concurso da Prefeitura de Riacho de Santo Antônio

Salários e jornadas de trabalho já foram divulgados por Reprodução

De acordo com edital, as inscrições podem ser feitas até o dia 4 de setembro de 2025 pelo site da CPCon, banca que vai organizar o certame. Para os interessados, as taxas custam R$ 75 para cargos de nível fundamental, R$ 95 para cargos de nível médio e R$ 115 para nível superior.

O concurso vai ter prova objetiva para todos os cargos, além de prova prática e prova de títulos, com caráter classificatório, para as vagas disponíveis de nível superior.

