Concurso de prefeitura tem vagas com salário de até R$ 6,8 mil para jornada de 15h por semana

Inscrições podem ser feitas até a próxima segunda-feira (27)

Elaine Sanoli

Publicado em 22 de outubro de 2025 às 01:00

Concurso público Crédito: Shutterstock

Se encerram na próxima segunda-feira (27), as inscrições para o concurso público da prefeitura de Lorena, no estado de São Paulo, com o objetivo contratar e formar cadastro reserva de profissionais para 13 diferentes cargos. São 10 vagas imediatas. As oportunidades são para o nível superior. Os valores dos salários variam entre R$ 3,6 mil e R$ 7,5 mil. A carga horária das vagas varia entre 15h e 40h por semana.

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, no site da banca escolhida para o certame, a Avança SP. O valor da taxa de inscrição é de R$ 79.

