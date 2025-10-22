Concurso de prefeitura tem vagas com salário de até R$ 6,8 mil para jornada de 15h por semana

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elaine Sanoli
Publicado em 22 de outubro de 2025 às 01:00
Se encerram na próxima segunda-feira (27), as inscrições para o concurso público da prefeitura de Lorena, no estado de São Paulo, com o objetivo contratar e formar cadastro reserva de profissionais para 13 diferentes cargos. São 10 vagas imediatas. As oportunidades são para o nível superior. Os valores dos salários variam entre R$ 3,6 mil e R$ 7,5 mil. A carga horária das vagas varia entre 15h e 40h por semana.
As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, no site da banca escolhida para o certame, a Avança SP. O valor da taxa de inscrição é de R$ 79.
Confira vagas e salários do concurso público da prefeitura de Lorena
O prazo para envio dos documentos da avaliação de títulos será até 28 de outubro. As provas objetivas serão realizadas no dia 14 de dezembro. A publicação da classificação final será feita até o dia 12 de janeiro de 2026. O processo seletivo tem validade de 2 anos, a contar da data da publicação da homologação, que podem ser estendidos por igual período por decisão da administração.