Prefeitura abre concurso com mais de 20 vagas e salários de até R$ 13,9 mil

Cargos são para nível fundamental, médio, técnico e superior

Wendel de Novais

Publicado em 18 de agosto de 2025 às 11:30

Vagas são para Prefeitura de Rubiácea, Crédito: Reprodução

Quem está à procura de estabilidade na carreira profissional pode ter uma grande oportunidade na Prefeitura de Rubiácea, no interior de São Paulo. Isso porque a gestão abriu um concurso público com mais de 20 vagas e salários iniciais de até R$ 13,9 mil. As oportunidades são para nível fundamental, médico, técnico e superior.

Entre os cargos, a remuneração mais alta foi estabelecida para a vaga de médico especialista em saúde da família, que vai faturar R$ 13.992,51 por uma jornada de trabalho de 40h semanais. Para nutricionista, há vaga com uma jornada de 20 horas semanais de trabalho e R$ R$ 3.964,49. Clique na galeria abaixo para ver detalhes de todas as vagas:

Quem quiser concorrer precisa se adiantar porque as inscrições vão até a próxima quinta-feira (21). A prova será aplicada pela Consultoria em Concursos e Pesquisas Sociais (Consesp), banca organizadora do certame. É no site da consultoria, inclusive, que os interessados devem realizar a inscrição on-line.