Câmara municipal abre concurso com 60 vagas e salários de até R$ 8.977,82

Inscrições estão abertas até 6 de novembro

  • Foto do(a) author(a) Yan Inácio

  • Yan Inácio

Publicado em 16 de outubro de 2025 às 19:00

Câmara Municipal de Itumbiara
Câmara Municipal de Itumbiara Crédito: Reprodução/Street View

A Câmara Municipal de Itumbiara, em Goiás, abriu concurso para preencher 60 vagas em cargos de Nível Superior e Médio. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais e o salário básico inicial chega a R$ 8.977,82, com auxílio-alimentação mensal de R$ 350,00.

Os interessados devem se inscrever até 6 de novembro de 2025 no site do Instituto Consulplan de Desenvolvimento, Projetos e Assistência Social, que organiza o certame.

Os concursos públicos que mais pagam são os de magistratura e ministério público, com salários acima de R$ 30 mil, como Juiz Federal e Procurador da República

O valor da taxa de inscrição para o concurso é de R$ 63,00 para os cargos de Nível Superior e R$ 62,00 para os cargos de Nível Médio. O pagamento deverá ser efetuado por meio de boleto bancário, que será gerado durante o processo de inscrição no site oficial do Instituto Consulplan.

As provas serão aplicadas no dia 7 de dezembro de 2025 no município de Itumbiara. O exame é composto por Prova Objetiva de Múltipla Escolha e Prova Discursiva para todos os cargos, de caráter eliminatório e classificatório. O cargo de Procurador do Legislativo também conta com a etapa de Avaliação de Títulos, de caráter classificatório

