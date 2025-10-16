Câmara municipal abre concurso com 60 vagas e salários de até R$ 8.977,82

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Yan Inácio
Publicado em 16 de outubro de 2025 às 19:00
A Câmara Municipal de Itumbiara, em Goiás, abriu concurso para preencher 60 vagas em cargos de Nível Superior e Médio. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais e o salário básico inicial chega a R$ 8.977,82, com auxílio-alimentação mensal de R$ 350,00.
Os interessados devem se inscrever até 6 de novembro de 2025 no site do Instituto Consulplan de Desenvolvimento, Projetos e Assistência Social, que organiza o certame.
O valor da taxa de inscrição para o concurso é de R$ 63,00 para os cargos de Nível Superior e R$ 62,00 para os cargos de Nível Médio. O pagamento deverá ser efetuado por meio de boleto bancário, que será gerado durante o processo de inscrição no site oficial do Instituto Consulplan.
As provas serão aplicadas no dia 7 de dezembro de 2025 no município de Itumbiara. O exame é composto por Prova Objetiva de Múltipla Escolha e Prova Discursiva para todos os cargos, de caráter eliminatório e classificatório. O cargo de Procurador do Legislativo também conta com a etapa de Avaliação de Títulos, de caráter classificatório