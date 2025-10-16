Concursos públicos com os maiores salários no Brasil pagam mais de R$ 30 mil; veja lista

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Wendel de Novais
Publicado em 16 de outubro de 2025 às 05:00
Se você sonha com estabilidade e altos salários, os concursos públicos podem ser o caminho ideal. Algumas carreiras no setor público oferecem remunerações que ultrapassam os R$ 30 mil mensais. É o caso de cargos na magistratura, no Ministério Público, no Tribunal de Contas da União (TCU) e em outras áreas de fiscalização e regulação.
A seguir, veja a lista dos concursos mais bem pagos atualmente no Brasil, incluindo carreiras de nível superior e também funções com boa remuneração para nível intermediário.
Cargos de nível superior com os maiores salários
? Magistratura e Ministério Público
Remuneração: Inicial acima de R$ 30 mil
Cargos: Juiz Federal, Desembargador, Procurador da República, Promotor de Justiça
Além dos vencimentos, esses profissionais costumam ter benefícios e vantagens legais que elevam ainda mais a renda mensal.
? Delegado da Polícia Federal
Remuneração inicial: Acima de R$ 23 mil
Perfil: Exige graduação em Direito e aprovação em concurso público com várias etapas eliminatórias.
? Auditor de Controle Externo (TCU)
Salário médio: Cerca de R$ 27.500
Função: Atua na fiscalização da aplicação dos recursos públicos federais.
? Auditor Fiscal da Receita Federal e Tribunais de Contas
Remuneração: Entre R$ 20 mil e R$ 30 mil
Atribuições: Fiscalizar tributos, realizar auditorias e garantir o cumprimento da legislação tributária.
? Diplomata (Instituto Rio Branco - Itamaraty)
Salário inicial: Superior a R$ 20 mil
Diferenciais: Carreira com possibilidade de atuação internacional, além de benefícios e gratificações.
Outras carreiras públicas com boas remunerações
? Especialista em Regulação (Ancine e agências reguladoras)
Remuneração inicial: R$ 16.413,35
Perfil: Profissionais com formação superior em áreas específicas.
? Pesquisador (Fundaj, INCA e outros órgãos)
Salário: até R$ 13.498,00, especialmente para quem possui doutorado
Área: pesquisa científica e tecnológica
? Tabeliães e Oficiais de Registro (Cartórios)
Rendimento médio: Cerca de R$ 17 mil, podendo ultrapassar esse valor em cartórios de grande porte
Observação: A carreira não exige concurso tradicional, mas sim um concurso específico para delegação de cartórios.