Concursos públicos com os maiores salários no Brasil pagam mais de R$ 30 mil; veja lista

Carreiras são as mais bem remuneradas do funcionalismo público

Wendel de Novais

Publicado em 16 de outubro de 2025 às 05:00

Se você sonha com estabilidade e altos salários, os concursos públicos podem ser o caminho ideal. Algumas carreiras no setor público oferecem remunerações que ultrapassam os R$ 30 mil mensais. É o caso de cargos na magistratura, no Ministério Público, no Tribunal de Contas da União (TCU) e em outras áreas de fiscalização e regulação.

A seguir, veja a lista dos concursos mais bem pagos atualmente no Brasil, incluindo carreiras de nível superior e também funções com boa remuneração para nível intermediário.

Cargos de nível superior com os maiores salários

? Magistratura e Ministério Público

Remuneração: Inicial acima de R$ 30 mil

Cargos: Juiz Federal, Desembargador, Procurador da República, Promotor de Justiça

Além dos vencimentos, esses profissionais costumam ter benefícios e vantagens legais que elevam ainda mais a renda mensal.

? Delegado da Polícia Federal

Remuneração inicial: Acima de R$ 23 mil

Perfil: Exige graduação em Direito e aprovação em concurso público com várias etapas eliminatórias.

? Auditor de Controle Externo (TCU)

Salário médio: Cerca de R$ 27.500

Função: Atua na fiscalização da aplicação dos recursos públicos federais.

? Auditor Fiscal da Receita Federal e Tribunais de Contas

Remuneração: Entre R$ 20 mil e R$ 30 mil

Atribuições: Fiscalizar tributos, realizar auditorias e garantir o cumprimento da legislação tributária.

? Diplomata (Instituto Rio Branco - Itamaraty)

Salário inicial: Superior a R$ 20 mil

Diferenciais: Carreira com possibilidade de atuação internacional, além de benefícios e gratificações.

Outras carreiras públicas com boas remunerações

? Especialista em Regulação (Ancine e agências reguladoras)

Remuneração inicial: R$ 16.413,35

Perfil: Profissionais com formação superior em áreas específicas.

? Pesquisador (Fundaj, INCA e outros órgãos)

Salário: até R$ 13.498,00, especialmente para quem possui doutorado

Área: pesquisa científica e tecnológica

? Tabeliães e Oficiais de Registro (Cartórios)

Rendimento médio: Cerca de R$ 17 mil, podendo ultrapassar esse valor em cartórios de grande porte