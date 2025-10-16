Acesse sua conta
Concursos públicos com os maiores salários no Brasil pagam mais de R$ 30 mil; veja lista

Carreiras são as mais bem remuneradas do funcionalismo público

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 16 de outubro de 2025 às 05:00

Veja quais concursos pagam mais no país Crédito: Reprodução

Se você sonha com estabilidade e altos salários, os concursos públicos podem ser o caminho ideal. Algumas carreiras no setor público oferecem remunerações que ultrapassam os R$ 30 mil mensais. É o caso de cargos na magistratura, no Ministério Público, no Tribunal de Contas da União (TCU) e em outras áreas de fiscalização e regulação.

A seguir, veja a lista dos concursos mais bem pagos atualmente no Brasil, incluindo carreiras de nível superior e também funções com boa remuneração para nível intermediário.

Cargos de nível superior com os maiores salários

? Magistratura e Ministério Público

Remuneração: Inicial acima de R$ 30 mil

Cargos: Juiz Federal, Desembargador, Procurador da República, Promotor de Justiça

Além dos vencimentos, esses profissionais costumam ter benefícios e vantagens legais que elevam ainda mais a renda mensal.

Leia mais

Imagem - Ministério Público anuncia concurso com salários iniciais de R$ 34 mil; saiba como se inscrever

Ministério Público anuncia concurso com salários iniciais de R$ 34 mil; saiba como se inscrever

Detalhes do edital do MP-GO

Detalhes do edital por Captura de tela
Detalhes do edital por Captura de tela
Detalhes do edital por Captura de tela
Detalhes do edital por Captura de tela
Ministério Público anuncia concurso com salários iniciais de R$ 34 mil; saiba como se inscrever por Divulgação
1 de 5
Detalhes do edital por Captura de tela

? Delegado da Polícia Federal

Remuneração inicial: Acima de R$ 23 mil

Perfil: Exige graduação em Direito e aprovação em concurso público com várias etapas eliminatórias.

Leia mais

Imagem - Polícia Civil abre concurso para delegado com salário a partir de R$ 23,3 mil

Polícia Civil abre concurso para delegado com salário a partir de R$ 23,3 mil

Concurso para delegado da Polícia Civil RS

Detalhes de concurso por Reprodução
Detalhes de concurso por Reprodução
Detalhes de concurso por Reprodução
Detalhes de concurso por Reprodução
Detalhes de concurso por Reprodução
1 de 5
Detalhes de concurso por Reprodução

? Auditor de Controle Externo (TCU)

Salário médio: Cerca de R$ 27.500

Função: Atua na fiscalização da aplicação dos recursos públicos federais.

? Auditor Fiscal da Receita Federal e Tribunais de Contas

Remuneração: Entre R$ 20 mil e R$ 30 mil

Atribuições: Fiscalizar tributos, realizar auditorias e garantir o cumprimento da legislação tributária.

Leia mais

Imagem - Sefaz abre concurso com 60 vagas e salários de até R$ 12,9 mil

Sefaz abre concurso com 60 vagas e salários de até R$ 12,9 mil

Confira trechos do edital do concurso

Edital do concurso da Sefaz-PR por Reprodução
Edital do concurso da Sefaz-PR por Reprodução
Edital do concurso da Sefaz-PR por Reprodução
Edital do concurso da Sefaz-PR por Reprodução
Edital do concurso da Sefaz-PR por Reprodução
1 de 5
Edital do concurso da Sefaz-PR por Reprodução

? Diplomata (Instituto Rio Branco - Itamaraty)

Salário inicial: Superior a R$ 20 mil

Diferenciais: Carreira com possibilidade de atuação internacional, além de benefícios e gratificações.

Outras carreiras públicas com boas remunerações

? Especialista em Regulação (Ancine e agências reguladoras)

Remuneração inicial: R$ 16.413,35

Perfil: Profissionais com formação superior em áreas específicas.

? Pesquisador (Fundaj, INCA e outros órgãos)

Salário: até R$ 13.498,00, especialmente para quem possui doutorado

Área: pesquisa científica e tecnológica

? Tabeliães e Oficiais de Registro (Cartórios)

Rendimento médio: Cerca de R$ 17 mil, podendo ultrapassar esse valor em cartórios de grande porte

Observação: A carreira não exige concurso tradicional, mas sim um concurso específico para delegação de cartórios.

Leia mais

Imagem - Secretaria abre concurso público com 511 vagas e salários de até R$ 9,4 mil

Secretaria abre concurso público com 511 vagas e salários de até R$ 9,4 mil

Imagem - Prefeitura abre concurso público com 200 vagas e salários iniciais de até R$ 4,7 mil

Prefeitura abre concurso público com 200 vagas e salários iniciais de até R$ 4,7 mil

Imagem - Instituto abre concurso público com 166 vagas e salários de até R$ 8,3 mil

Instituto abre concurso público com 166 vagas e salários de até R$ 8,3 mil

Tags:

Emprego Vagas Concurso

