Ministério Público anuncia concurso com salários iniciais de R$ 34 mil; saiba como se inscrever

Esther Morais
Publicado em 24 de setembro de 2025 às 09:38
O Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) publicou edital para ingresso na carreira de Promotor de Justiça Substituto. São 37 vagas imediatas, além de cadastro de reserva, com salário inicial de R$ 34.083,41. As provas serão realizadas em Goiânia.
As inscrições estarão abertas de 29 de setembro a 13 de novembro, exclusivamente pelo site da Fundação Getulio Vargas (FGV), banca responsável pelo certame (clique aqui para acessar).
A taxa de participação é de R$ 340,00, com possibilidade de isenção para candidatos de baixa renda, doadores regulares de sangue, medula óssea ou leite materno e beneficiários de programas sociais.
Detalhes do edital do MP-GO
O concurso terá seis fases. São elas:
Inscrição provisória;
Prova objetiva preambular (100 questões, marcada para 1º de fevereiro de 2026);
Provas subjetivas, divididas em três grupos de disciplinas (Direito Penal, Civil, Constitucional, Administrativo, Eleitoral e Ministério Público);
Inscrição definitiva com entrega de documentos e títulos;
Provas orais;
Avaliação de títulos (fase apenas classificatória).
As provas preambular, subjetivas e orais, além da inscrição definitiva, terão caráter eliminatório.
Para concorrer, é necessário ser bacharel em Direito, comprovar mínimo de três anos de atividade jurídica, estar em dia com as obrigações eleitorais e militares (no caso dos homens) e possuir idoneidade moral e aptidão física e mental compatíveis com o cargo.
Os candidatos aprovados serão nomeados como Promotores de Justiça Substitutos, passando por estágio probatório, no qual serão avaliados quanto à capacidade funcional, produtividade e conduta ética. O concurso terá validade de dois anos, prorrogável por igual período.