EMPREGO

Ministério Público anuncia concurso com salários iniciais de R$ 34 mil; saiba como se inscrever

Vagas são para Goiás

Esther Morais

Publicado em 24 de setembro de 2025 às 09:38

Ministério Público anuncia concurso com salários iniciais de R$ 34 mil; saiba como se inscrever Crédito: Divulgação

O Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) publicou edital para ingresso na carreira de Promotor de Justiça Substituto. São 37 vagas imediatas, além de cadastro de reserva, com salário inicial de R$ 34.083,41. As provas serão realizadas em Goiânia.

As inscrições estarão abertas de 29 de setembro a 13 de novembro, exclusivamente pelo site da Fundação Getulio Vargas (FGV), banca responsável pelo certame (clique aqui para acessar).

A taxa de participação é de R$ 340,00, com possibilidade de isenção para candidatos de baixa renda, doadores regulares de sangue, medula óssea ou leite materno e beneficiários de programas sociais.

Quais as etapas da seleção?

O concurso terá seis fases. São elas:

Inscrição provisória;

Prova objetiva preambular (100 questões, marcada para 1º de fevereiro de 2026);

Provas subjetivas, divididas em três grupos de disciplinas (Direito Penal, Civil, Constitucional, Administrativo, Eleitoral e Ministério Público);

Inscrição definitiva com entrega de documentos e títulos;

Provas orais;

Avaliação de títulos (fase apenas classificatória).

As provas preambular, subjetivas e orais, além da inscrição definitiva, terão caráter eliminatório.

Para concorrer, é necessário ser bacharel em Direito, comprovar mínimo de três anos de atividade jurídica, estar em dia com as obrigações eleitorais e militares (no caso dos homens) e possuir idoneidade moral e aptidão física e mental compatíveis com o cargo.