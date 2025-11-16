Acesse sua conta
Prefeitura tem concurso aberto com 506 vagas e salários de R$ 21,6 mil até segunda-feira (17)

Cargos são para níveis médio e superior de escolaridade

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 16 de novembro de 2025 às 11:30

Vagas são para Prefeitura de São José do Rio Preto Crédito: Reprodução

As inscrições para o concurso público da Prefeitura de São José do Rio Preto, no estado de São Paulo, se encerram nesta segunda-feira (17). O certame tem 506 vagas para cargos de níveis médio e superior de escolaridade. As inscrições estão abertas desde o dia 21 de outubro. 

O maior destaque do certame é para o cargo de médico, que oferece 29 vagas e remuneração que totaliza R$ 21.635,12, somando salário base de R$ 16.232,76 e gratificação de R$ 5.402,36, para jornada de trabalho de 40 horas semanais. Clique na galeria de fotos abaixo para conferir todos os detalhes de vagas e salários:

Vagas e salários foram divulgados

Vagas e salários foram divulgados por Reprodução

Os interessados devem se inscrever, exclusivamente, pelo site da Fundação Vunesp, responsável pela organização do concurso. Além da prova objetiva, os candidatos poderão passar por prova de títulos no caso dos cargos de nível superior. Acesse o edital completo e o site da banca para as inscrições.

As taxas de inscrição variam de acordo com o nível de escolaridade: R$ 67,90 para nível médio, R$ 98,80 para nível superior e R$ 112,00 para o cargo de médico.

Detalhes da cidade

O concurso atende uma demanda do município para cargos em áreas como saúde, educação, assistência social, fiscalização e administração pública, entre outras.

São José do Rio Preto é um dos principais polos urbanos do noroeste paulista, com população superior a 400 mil habitantes, segundo estimativas do IBGE. A cidade tem economia forte, baseada no setor de serviços, comércio, tecnologia, indústria e na área da saúde, sendo referência regional.

Resumo do Concurso

Inscrições: 21/10 a 17/11

Vagas: 506

Salário: até R$ 21.635,12

Níveis: médio e superior

Banca: Fundação Vunesp

Local: São José do Rio Preto (SP)

Edital: Informações completas no site da Vunesp

