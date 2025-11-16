OPOTUNIDADE

Prefeitura tem concurso aberto com 506 vagas e salários de R$ 21,6 mil até segunda-feira (17)

Cargos são para níveis médio e superior de escolaridade

Publicado em 16 de novembro de 2025 às 11:30

Vagas são para Prefeitura de São José do Rio Preto Crédito: Reprodução

As inscrições para o concurso público da Prefeitura de São José do Rio Preto, no estado de São Paulo, se encerram nesta segunda-feira (17). O certame tem 506 vagas para cargos de níveis médio e superior de escolaridade. As inscrições estão abertas desde o dia 21 de outubro.

O maior destaque do certame é para o cargo de médico, que oferece 29 vagas e remuneração que totaliza R$ 21.635,12, somando salário base de R$ 16.232,76 e gratificação de R$ 5.402,36, para jornada de trabalho de 40 horas semanais. Clique na galeria de fotos abaixo para conferir todos os detalhes de vagas e salários:

As taxas de inscrição variam de acordo com o nível de escolaridade: R$ 67,90 para nível médio, R$ 98,80 para nível superior e R$ 112,00 para o cargo de médico.

Detalhes da cidade

O concurso atende uma demanda do município para cargos em áreas como saúde, educação, assistência social, fiscalização e administração pública, entre outras.

São José do Rio Preto é um dos principais polos urbanos do noroeste paulista, com população superior a 400 mil habitantes, segundo estimativas do IBGE. A cidade tem economia forte, baseada no setor de serviços, comércio, tecnologia, indústria e na área da saúde, sendo referência regional.

Resumo do Concurso

Inscrições: 21/10 a 17/11

Vagas: 506

Salário: até R$ 21.635,12

Níveis: médio e superior

Banca: Fundação Vunesp