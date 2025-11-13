Acesse sua conta
Prefeitura anuncia concurso público com 173 vagas e salários de até R$ 15,7 mil

Cargos são para níveis fundamental, médio e superior de escolaridade

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 13 de novembro de 2025 às 15:00

Vagas são para a Prefeitura de Jabouticabas Crédito: Reprodução

A Prefeitura de Jabouticabas, no estado de Minas Gerais, abriu concurso público com 173 vagas para cargos de níveis fundamental, médio e superior de escolaridade. As inscrições estarão abertas entre os dias 2 de janeiro e 2 de fevereiro de 2026, até as 23h59.

O maior destaque do certame é para o cargo de médico, que oferece duas vagas com remuneração de R$ 15.792,65 e jornada de trabalho de 40 horas semanais. Clique na galeria de fotos abaixo para conferir todos os detalhes de vagas e salários:

Prefeitura de Jabouticabas

Vagas e salários foram divulgados por Reprodução
Vagas e salários foram divulgados por Reprodução
Vagas e salários foram divulgados por Reprodução
Vagas e salários foram divulgados por Reprodução
1 de 4
Vagas e salários foram divulgados por Reprodução

Os interessados devem se inscrever, exclusivamente, pelo site do IBGP Concursos, que é o responsável pela organização do concurso. Além da prova objetiva, os candidatos poderão passar por prova de títulos, no caso dos cargos de nível superior. Acesse o edital completo e o site da banca para realizar a inscrição.

As taxas de inscrição variam de acordo com o nível de escolaridade: R$ 65 para nível fundamental, R$ 85 para nível médio e R$ 105 para nível superior.

Detalhes da cidade

O concurso atende uma demanda do município para cargos de Agente Comunitário de Saúde, Técnico de Enfermagem, Professor, Psicólogo, Assistente Social, Motorista, Auxiliar de Serviços Gerais, entre outros.

Jabouticabas é um município localizado no interior de Minas Gerais, com economia baseada principalmente na agricultura, pecuária e pequenos empreendimentos locais. A cidade é conhecida pelo clima interiorano, pelas festas tradicionais e pela tranquilidade característica das cidades do interior mineiro.

Resumo do Concurso

Inscrições: 02/01 a 02/02/2026

Vagas: 173

Salário: até R$ 15.792,65

Níveis: fundamental, médio e superior

Banca: IBGP Concursos

Local: Jabouticabas (MG)

Edital: Informações completas no site do IBGP Concursos

Tags:

Vagas Concurso Prefeitura Edital Salários

