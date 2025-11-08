Prefeitura abre concurso público com 160 vagas e salários de até R$ 3,5 mil

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Wendel de Novais
Publicado em 8 de novembro de 2025 às 11:30
A Prefeitura de Santa Luzia do Norte, no estado de Alagoas, abriu concurso público com 160 vagas e salários iniciais de até R$ 3.500,00. As oportunidades são para níveis fundamental, médio e superior de escolaridade. As inscrições estarão abertas de 8 de novembro até 2 de dezembro.
O maior destaque do certame é a vaga para Engenheiro Civil, que oferece remuneração de R$ 3.500,00 para jornada de 20 horas semanais. Veja detalhes de todas as vagas abaixo:
Prefeitura de Santa Luzia do Norte
Os interessados devem se inscrever, exclusivamente, pelo site do Instituto IACP, responsável pela organização do concurso. Além da prova objetiva, os candidatos de nível superior poderão passar também por prova de títulos.
As taxas de inscrição variam entre R$ 92 para os cargos de níveis fundamental e médio e R$ 102 para o nível superior.