Prefeitura abre concurso público com 146 vagas e salários de até R$ 19 mil

Cargos são para níveis médio e superior de escolaridade

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 4 de novembro de 2025 às 12:09

Vagas são para Prefeitura de Canoinhas Crédito: Reprodução

A Prefeitura de Canoinhas, no estado de Santa Catarina, está com concurso público aberto para o preenchimento de 146 vagas em cargos de níveis médio e superior. As inscrições, que já estão abertas, vão até o dia 18 de novembro.

O maior destaque do certame é a vaga para Médico Generalista, com remuneração de R$ 19.050,07 para uma jornada de 40 horas semanais. Clique na galeria abaixo apra ver todos os cargos e salários: 

Prefeitura de Canoinhas

Vagas e salários foram divulgadas por Reprodução

Os interessados devem se inscrever, exclusivamente, pelo site do ISPAE, que é o responsável pela organização do concurso. Além da prova objetiva, candidatos de nível superior poderão passar também por avaliação de títulos.

As taxas de inscrição custam R$ 80 para cargos de nível médio e R$ 100 para nível superior.

