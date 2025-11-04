Prefeitura abre concurso público com 146 vagas e salários de até R$ 19 mil

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Wendel de Novais
Publicado em 4 de novembro de 2025 às 12:09
A Prefeitura de Canoinhas, no estado de Santa Catarina, está com concurso público aberto para o preenchimento de 146 vagas em cargos de níveis médio e superior. As inscrições, que já estão abertas, vão até o dia 18 de novembro.
O maior destaque do certame é a vaga para Médico Generalista, com remuneração de R$ 19.050,07 para uma jornada de 40 horas semanais. Clique na galeria abaixo apra ver todos os cargos e salários:
Prefeitura de Canoinhas
Os interessados devem se inscrever, exclusivamente, pelo site do ISPAE, que é o responsável pela organização do concurso. Além da prova objetiva, candidatos de nível superior poderão passar também por avaliação de títulos.
As taxas de inscrição custam R$ 80 para cargos de nível médio e R$ 100 para nível superior.