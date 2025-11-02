Acesse sua conta
Prefeitura abre concurso público com 360 vagas e salários de até R$ 5,1 mil

Cargos são para níveis fundamental, médio e superior de escolaridade

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 2 de novembro de 2025 às 11:30

Vagas são para a Prefeitura de Satuba Crédito: Reprodução

A Prefeitura de Satuba, no estado de Alagoas, abriu concurso público com 360 vagas e salários iniciais de até R$ 5,1 mil. As oportunidades são para cargos de níveis fundamental, médio e superior de escolaridade. As inscrições começam no dia 3 de novembro e seguem até 1º de dezembro.

O maior destaque do certame são as duas vagas para médico, que têm remuneração de R$ 5.160,00 para 30 horas semanais de trabalho. Clique na galeria abaixo para ver salários e caga horária de todas as vagas: 

Prefeitura de Satuba

Vagas e salários foram divulgados por Reprodução

Os interessados devem se inscrever, exclusivamente, pelo site do Instituto IACP, responsável pela organização do concurso. Além da prova objetiva, os candidatos de nível superior também poderão passar por prova de títulos.

As taxas de inscrição variam entre R$ 73 para nível fundamental, R$ 93 para nível médio e R$ 103 para nível superior.

